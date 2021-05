Bliskość z Janem Pawłem II  

To inicjatywa duszpasterska skupiająca ludzi, którzy chcą wyrazić bliskość ze świętym Papieżem Polakiem oraz zgłębiać jego nauczanie. - W jej ramach zachęcaliśmy i zachęcamy, prócz udziału w nabożeństwach 18. każdego miesiąca, do codziennego odmówienia o godz. 21.37 jednej dziesiątki Różańca oraz jednego wezwania z Litanii do św. Jana Pawła II, czytania tekstów papieskich (w poniedziałki, środy oraz piątki były publikowane stosowne fragmenty na kontach @swiety4ever na Facebooku oraz Twitterze), dostrzeżenia oraz okazania pomocy potrzebującemu, który żyje obok nas, wystawiania wizerunków św. Jana Pawła II w oknach domów i mieszkań, a także wywieszenia flagi papieskiej, m.in. od 13 do 18 maja - mówi ks. Tomasz Jarosz, pomysłodawca i organizator akcji.

Zdjęcie wywieszonej flagi papieskiej oraz wystawionego wizerunku papieża wraz z cytatem zaczerpniętym z jego nauczania możemy opublikować w mediach społecznościowych, szczególnie na Twitterze oraz Facebooku. Post należy opatrzyć hasztagami #Święty4ever oraz #WywieśFlagęPapieską. W trakcie finału akcji od 13 do 18 maja na kontach inicjatywy na Twitterze oraz Facebooku będą publikowane fragmenty z listu apostolskiego "Novo millennio ineunte", napisanego w związku z zakończeniem obchodów Roku Jubileuszowego 2000. Przedstawiono tam zadania, z którymi musi zmierzyć się Kościół w czasach współczesnych: wychowanie do wiary w rodzinach, czynienie miłosierdzia, ekumenizm czy ekologia.

Uczestnicy będą mogli łączyć się za pośrednictwem mediów społecznościowych z sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie codziennie o godz. 21.37 udzielane jest błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem z Wieży Fatimskiej.

O akcji piszemy szerzej w 19. numerze "Gościa Krakowskiego" na niedzielę 16 maja, który jednak już od jutra będzie dostępny w parafiach i kioskach z prasą.