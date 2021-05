- Wykazujecie się wspaniałym, zdroworozsądkowym, pełnym miłości bliźniego wyczuciem i poczuciem solidarności z przyszłymi pokoleniami - powiedział do laureatów młodzieżowego konkursu pro-life Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Organizowany od 17 lat przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży "Pomóż ocalić życie bezbronnemu" o nagrodę im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki daje uczestnikom możliwość wypowiedzenia się na różne tematy wokół zagadnień pro-life. Nastolatki opowiadają w swoich pracach o starości, kresie życia, adopcji, a także o zagadnieniach bioetycznych, takich jak aborcja, antykoncepcja, in vitro czy eutanazja. Wiele osób opisuje też historie narodzin swojego rodzeństwa lub dziecka z najbliższej rodziny.

W tym roku konkurs odbył się w trzech kategoriach artystycznych: literackiej, plastycznej i multimedialnej, oraz w trzech kategoriach wiekowych: klasy IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych oraz wszystkie klasy szkół ponadpodstawowych. Zgłoszono do niego 1479 prac. W kategorii literackiej powstały m.in. wiersze, opowiadania i dramaty. Nadesłano także prace plastyczne w postaci wyklejanek, haftów, kolaży, rzeźb, plakatów oraz wykonane m.in. ołówkiem i farbami olejnymi. W kategorii multimedialnej oceniano m.in. strony internetowe, filmy i gry komputerowe pro-life. Wszystkie prace - jak oceniono - prezentowały wysoki poziom merytoryczny i artystyczny.

Gala finałowa konkursu odbyła się online 15 maja. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu. - Półtora tysiąca prac oznacza, że półtora tysiąca młodych ludzi w wieku od IV klasy szkoły podstawowej do klas szkół ponadpodstawowych zastanowiło się nad sensem życia, nad tym, co jest tak naprawdę fundamentem naszej cywilizacji - zauważył. - Wykazujecie się wspaniałym, zdroworozsądkowym, pełnym miłości bliźniego wyczuciem i poczuciem solidarności z przyszłymi pokoleniami. Tylko w ten sposób Polska i naród polski mogą rozwijać się przez kolejne wieki tak, jak rozwijają się od 1055 lat. Podkreślajmy to wszędzie. Polska jest wyspą w Europie i na świecie, wyspą życia, na której życie jest chronione na najwyższym poziomie, zwłaszcza od ostatniego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. A liczba uczestników, choćby tego konkursu, młodych uczestników, świadczy o tym, że także wśród młodzieży cywilizacja życia cieszy się ogromnym poparciem - dodał.

- Dziękuję za ten konkurs, który afirmuje życie, który nie różnicuje życia, który podkreśla godność każdej osoby ludzkiej od samego poczęcia. Dzisiaj to nie jest łatwe, by wyjść i powiedzieć: "A ja cenię życie, a ja nie mówię, że aborcja jest ok". Występując tak odważnie, jesteście wzorem dla innych - mówiła z kolei Barbara Nowak, małopolski kurator oświaty.

W czasie gali ogłoszone zostały nazwiska laureatów I, II i III miejsc we wszystkich kategoriach wiekowych i artystycznych oraz nazwiska osób wyróżnionych. Amelia Malina, zdobywczyni pierwszego miejsca w kategorii multimedialnej szkół ponadpodstawowych, nadesłała na konkurs film o Zosi, dziewczynce z zespołem Downa. - Jej mama jest dla mnie cichą bohaterką. Poruszyło mnie to, jak otwarcie mówi o niezwykłej roli swojego męża w przyjęciu daru życia Zosi, o walce taty o córkę. Myślę, że jest to piękny przykład ojcostwa - powiedziała. - Cieszę się, że mogłam przez ten film pokazać szerszej grupie odbiorców, że postawa za życiem bywa często wyzwaniem i trudem, ale, jak widać, można temu podołać. Byle z miłością - dodała.

Joanna Chorowska, uczennica kl. VI, laureatka pierwszego miejsca w kategorii literackiej klas IV-VI, w swojej pracy opowiedziała natomiast historię walki o życie swojego brata, Ignasia. - Urodził się z ciężką wadą serca. W tym roku skończy 5 lat. Temat ocalenia życia bezbronnemu jest dla mnie bardzo ważny, ponieważ twierdzę, że każdy zasługuje na to, żeby być kochanym i szanowanym, bez względu na to, czy jest zdrowy, czy chory - wyjaśniła.