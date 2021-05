- Łączy was jedno: wszyscy oddajecie dla innych swoje serce - mówił podczas gali wręczenia wyróżnień za bezinteresowne zaangażowanie na rzecz osób niepełnosprawnych bp Damian Muskus OFM. Ze względu na pandemię zostały one przekazane laureatom podczas transmitowanej w internecie uroczystości w podkrakowskich Radwanowicach.

Medale przyznaje Fundacja św. Brata Alberta z podkrakowskich Radwanowic. - To wyróżnienie honorowe dla tych, którzy bezinteresownie pomagają niepełnosprawnym, bezdomnym i potrzebującym pomocy - przypomniał podczas internetowej gali prezes radwanowickiej fundacji ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

- Jesteśmy po to, by uhonorować osoby niezwykłe. Te osoby są jak anioły w naszych środowiskach, w środowiskach osób niepełnosprawnych, potrzebujących, biednych, opuszczonych. Pomagają, wspierają, dają siłę, poczucie bezpieczeństwa, nadzieję, dzielą się miłością - mówił o laureatach Jan Bujnowicz, prowadzący uroczystość przewodniczący Rady Fundacji im. Brata Alberta.

Medale św. Brata Alberta wręczyli bp Damian Muskus OFM oraz minister Paweł Wdówik, pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych.

W tym roku otrzymali je: Wanda Woś z Wołowa za przekazanie domu wraz z działkami na rzecz osób niepełnosprawnych; Jacek Cygan z Warszawy za działalność charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza za wspieranie Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko"; Anna Piskorz z Kalisza za przekazanie domu w Zawoi na rzecz osób niepełnosprawnych; Jolanta Stokłosa za wieloletnią działalność charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych, a zwłaszcza za działalność w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

Laureaci podkreślali, że nie zasługują na to wyróżnienie. - Odebrałam medal, który jest medalem dla wszystkich służących chorym w Hospicjum św. Łazarza. To naprawdę nie jest tylko dla mnie. To wyraz uznania dla wszystkich - mówiła J. Stokłosa.

- Ania Dymna nauczyła mnie najważniejszej rzeczy o osobach niepełnosprawnych - że największy ból sprawia im, gdy są lekceważone, kiedy się ich nie zauważa. Fakt, że dzięki moim słowom i kompozycjom moich przyjaciół mogą rozkwitnąć, być autentycznie radosne, jest dla mnie największą nagrodą - mówił autor wielu polskich przebojów J. Cygan.

Wśród tegorocznych laureatów znalazło się również Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, prowadzone w Krakowie przez braci kapucynów, za wieloletnią działalność na rzecz osób bezdomnych, opuszczonych i potrzebujących pomocy. - Największa praca dokonuje się w sposób niewidoczny. Każdego dnia spotykamy coraz to nowe historie, dla których nie ma procedur. Często po ludzku są one wymagające. Ten medal rozumiemy jako uznanie dla najprostszej pracy, codziennej, trudnej, wymagającej, ale pięknej, bo spotykamy człowieka i przy każdym takim spotkaniu na nowo uczymy się człowieczeństwa i tego, czym jest - mówił br. Konrad Baran OFMCap.

- Dobro, choć jest piękne, trudno znajduje drogę na plakaty. Dobro woli pozostać w ukryciu, by o nim wiele nie mówić, a szkoda, bo przecież to, co dobre i piękne, trzeba światu pokazać - podkreślał w czasie uroczystości bp Muskus. Jak zaznaczył, kapituła Medalu św. Brata Alberta jest "mistrzem szukania dobra w ludziach".

Krakowski biskup pomocniczy zauważył, że z wyróżnieniem nie wiąże się żadna gratyfikacja. - Najważniejsze jest uznanie Najwyższego za dobro, które czynicie. Jedni laureaci oddają majątki, inni swoje talenty, jeszcze inni oddają swój czas. Łączy ich jedno: wszyscy oddają dla innych swoje serce. Za tę gotowość dawania serca bardzo wam dziękuję - mówił bp Muskus.

Medal św. Brata Alberta, ustanowiony w 1997 r., przyznawany jest za niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. W roku 1997, jako pierwszy, otrzymał go kard. Franciszek Macharski. W latach następnych laureatami byli m.in. bp Jan Chrapek, rzecznicy praw obywatelskich prof. Andrzej Zoll i śp. Janusz Kochanowski, aktorki Anna Dymna, Ewa Błaszczyk i Małgorzata Kożuchowska, piosenkarze Eleni Tzoka, Lidia Jazgar, Irena Santor, Monika Kuszyńska, Marek Piekarczyk, Paweł Kukiz, Adam Nowak, sportowcy Agnieszka Radwańska, Urszula Radwańska, Otylia Jędrzejczak, Mariusz Wlazły, Marcin Gortat, podróżnik i polarnik Marek Kamiński, restaurator Jan Kościuszko oraz kompozytor Jan Kanty Pawluśkiewicz.

Medal, przedstawiający św. Brata Alberta przytulającego dzieci, zaprojektowany został przez Krzysztofa Sieprawskiego, mieszkańca Schroniska dla Niepełnosprawnych Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach.

Uroczystość odbyła się w Radwanowicach w trakcie 21. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Albertiana 2021", organizowanego przez Fundację św. Brata Alberta oraz Fundację Anny Dymnej "Mimo Wszystko". W tym roku wydarzenie przeprowadzono w formule online.