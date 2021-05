- Wielu z nas w swoim życiu na rożne sposoby spotykało się z Janem Pawłem II. Miało to miejsce przede wszystkim podczas Jego pielgrzymowania do Polski, ale były to także nasze pielgrzymki do Watykanu. Po tych spotkaniach pozostały w sercach piękne wspomnienia, jak i materialne pamiątki. Wśród nich są również zdjęcia, które przypominają o tamtych niezapomnianych chwilach - mówi ks. Leszek Uroda, proboszcz parafii pw. św. Jana Pawła II w Podsarniu-Harkabuzie.

Wystawa prezentuje reprodukcję zdjęć z osobistych spotkań z Ojcem Świętym - Janem Pawłem II i nosi tytuł: "Moje spotkania z Janem Pawłem II". Jest ona pokłosiem przeżywanego w 2020 roku w całym Kościele, a szczególnie w papieskiej parafii, jubileuszu stulecia urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II.

Nieodłączną częścią prezentowanej wystawy jest publikacja książkowa zawierająca eksponowane zdjęcia i wspomnienia tamtych wydarzeń spisane przez niektórych bohaterów tych zdjęć oraz wiersze powstałe w ramach konkursu poetyckiego "Świętemu Janowi Pawłowi". Został on zorganizowany przez papieską parafię oraz Szkołę Podstawową im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu.

Więcej na temat obchodów setnych urodzin św. Jana Pawła II w papieskiej parafii w Podsarniu-Harkabuzie w "Gościu Krakowskim" na 30 maja.