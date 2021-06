"Wspólnie adorujmy Jezusa w tajemnicy Eucharystii" - tak do udziału w procesji zachęca metropolita krakowski.

Publikujemy pełną treść zaproszenia abp. Marka Jędraszewskiego do udziału w uroczystościach Bożego Ciała.

"Drodzy Bracia i Siostry,

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w 2001 roku św. Jan Paweł II Wielki powiedział: «Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui - Przed tak wielkim Sakramentem upadajmy wszyscy wraz». W świętej Eucharystii jest prawdziwie obecny Chrystus, który dla nas umarł i zmartwychwstał. W konsekrowanym Chlebie i Winie pozostaje wśród nas ten sam Jezus z Ewangelii, którego spotkali apostołowie i za którym poszli, którego widzieli ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, którego ran dotknął Tomasz, po czym oddał Mu cześć wołając: «Pan mój i Bóg mój!».

W nawiązaniu do tych słów Papieża Polaka i zgodnie z wielowiekową tradycją naszego miasta zapraszam Was, drodzy Siostry i Bracia, do wzięcia udziału w centralnej procesji Bożego Ciała, która odbędzie się 3 czerwca. Uroczystość rozpocznie się o godz. 9.00 Mszą św. sprawowaną przy ołtarzu polowym na dziedzińcu przed Katedrą Wawelską. Następnie Drogą Królewską wyruszymy z Najświętszym Sakramentem na Rynek Główny. Zatrzymując się przy kolejnych ołtarzach, zbudowanych przy kościołach św. Idziego, świętych Apostołów Piotra i Pawła, świętego Wojciecha i przy bazylice Mariackiej, będziemy rozważać słowo Boże i w jego świetle adorować Pana Jezusa utajonego w Tajemnicy Eucharystii. Po zakończeniu procesji przed Bazyliką Mariacką zostanie odprawiona Msza święta pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisz - zwłaszcza dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w Eucharystii na Wzgórzu Wawelskim.

Serdecznie proszę, aby w procesji Bożego Ciała uczestniczyły reprezentacje krakowskich parafii wraz ze swoimi Księżmi Proboszczami i Rektorami kościołów, asysty procesyjne, zgromadzenia zakonne żeńskie i męskie, bractwa, stowarzyszenia, wspólnoty, służby mundurowe, ludzie nauki i kultury, władze miejskie i samorządowe, szkoły katolickie oraz młodzież. W obliczu wciąż zagrażającej pandemii pamiętajmy o zachowaniu stosownych przepisów państwowych, które stoją na straży naszego bezpieczeństwa, zdrowia i życia.

Z pasterskim błogosławieństwem,

abp Marek Jędraszewski"