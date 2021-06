Zbliżają się wakacje. Nowy ogólnodostępny szlak pieszy na Gubałówkę  

Ścieżka wiodąca na wzniesienie przebiega bezpośrednio wzdłuż trasy kolei linowo-terenowej PKL na Gubałówkę. Polskie Koleje Linowe chcą, aby odwiedzający Zakopane mogli wybrać sposób dotarcia na jedną z najważniejszych atrakcji miasta. Oprócz kolei, która jest do dyspozycji turystów, na wzniesienie można dotrzeć pieszo nowym bezpłatnym szlakiem, który został właśnie uruchomiony przez PKL w porozumieniu z miastem Zakopane i PTTK.

Szlak liczy 1,3 km, został oznakowany przez PTTK i jest ścieżką o charakterystyce górskiej. - Zależy nam na jak najlepszych doświadczeniach osób odwiedzających Zakopane i dobrym wizerunku miasta, które jest gościnne dla wszystkich. PKL jest operatorem turystycznym, działającym w wyjątkowych lokalizacjach - mówi Daniel Pitrus, prezes Zarządu PKL.

- Cieszę się bardzo, że wszyscy chętni będą mogli wyjść na Gubałówkę kolejnym bezpłatnym znakowanym szlakiem, oprócz dotychczasowej trasy wiodącej przez Walową Górę, co poszerza ofertę dla turystów. Trwają także prace nad ponownym udostępnieniem szlaku przez Gładkie. Dobrze, że turyści mają do wyboru różne możliwości dotarcia na Gubałówkę, która jest niezwykle popularnym celem wycieczek w Zakopanem. Serdecznie zapraszam do korzystania z uroków tego miejsca - zachęca burmistrz Zakopanego Leszek Dorula.