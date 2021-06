Choć pogoda ich w tym roku nie rozpieszczała, to do Ludźmierza po całym dniu wędrówki z Zakopanego wchodzili z uśmiechami na twarzach i łzami wzruszenia. W sobotę 5 czerwca odbyła się XXIV Pielgrzymka Sursum Corda.

Pielgrzymka zakończyła się Mszą św. przy ołtarzu polowym w ludźmierskim sanktuarium. - Nie bójmy się nigdy podjąć ryzyka i zainwestować w człowieka, cokolwiek mu podarować. Nie mówmy, że jak dorobimy się samochodów, mieszkania, to zaczniemy pomagać. Po prostu przystąpmy do działania od razu. Zobaczycie, iż Bóg to dobro odda i to z nadmiarem - mówił w czasie kazania ks. prof. Wojciech Węgrzyniak. Znany kaznodzieja był jednym z pielgrzymów.

Eucharystii przewodniczył ks. Tadeusz Dziedzic, proboszcz parafii w Kasince Małej. W koncelebrze było kilkunastu kapłanów. Główny celebrans odprawił Mszę św. w orancie z wizerunkiem Matki Boskiej Niepokalanej, który przekazali do sanktuarium Podhalańscy Rycerze Kolumba.

Na ołtarzu polowym ustawiono kopię figury Matki Boskiej Ludźmierskiej, którą do ołtarza w czasie procesji na rozpoczęcie Mszy św. przynieśli mężczyźni, pełniący funkcję kierujących ruchem na całej trasie pielgrzymki. Mieli na sobie pomarańczowe kamizelki.

Zgromadzonych pozdrowił ks. Jerzy Filek, kustosz ludźmierskiego sanktuarium. Zaprosił już wszystkich na uroczystości odpustowe 14 i 15 sierpnia. Polecił też modlitwie dzieło, które powstaje w sanktuarium, a jest nim "Dom pod Tęczą" - nowoczesne centrum pielgrzymkowe dla pątników przybywających do Gaździny Podhala. Ofiara z Mszy św. została przeznaczona właśnie na cel budowy nowego obiektu.

- Szliśmy już kolejny raz w pielgrzymce. Na trasie były idealne warunki, nie za ciepło, nie za zimno. To taki sprawdzian naszej kondycji, ale przede wszystkim pielgrzymka pozwala na naładowanie duchowych baterii na cały rok. Potem naprawdę jest jakoś łatwiej w życiu czy w pracy zawodowej - mówili Wojciech i Ryszard, którzy mieszkają w miejscowościach niedaleko Ludźmierza. Obaj w czasie całej pielgrzymki nieśli na swoich ramionach tuby z nagłośnieniem.

Pielgrzymka Sursum Corda odbywa się zawsze w każdą pierwszą sobotę czerwca. Jest to pamiątka przejazdu papamobile z Janem Pawłem II z Zakopanego do Ludźmierza w czasie pielgrzymki w 1997 r. Szlak z Zakopanego do Ludźmierza został nazwany Drogą Papieską. Zwykle jest ona przystrojona na czas przejścia pielgrzymów, a domownicy pozdrawiają pątników. Tak było też i w tym roku.