X Zakopiański Weekend Biegowy z Sokołem  

Od 11 do 13 czerwca potrwa Zakopiański Weekend Biegowy z Sokołem. Pasjonaci tej dyscypliny sportu w ciągu trzech dni będą mogli zmierzyć się z trzema zróżnicowanymi - pod względem dystansu i stopnia trudności - trasami prowadzącymi pięknymi tatrzańskimi szlakami.

To już 10. edycja tego wyjątkowego wydarzenia, organizowanego przez Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniazdo w Zakopanem. Jednak bieganie z Sokołem po Tatrach ma już 12-letnią historię, a sama inicjatywa Towarzystwa Gimnastycznego sięga przełomu XIX i XX wieku.

Zakopiański Weekend Biegowy z Sokołem odbywa się co roku na przełomie maja i czerwca. W jego ramach w ciągu trzech dni rozgrywany jest Bieg Sokoła na dystansie ok. 15 km, Bieg im. hr. Władysława Zamoyskiego na dystansie 10 km oraz Bieg Wysokogórski im. dh. Franciszka Marduły na dystansie 32 km i z deniwelacją 2218 m, będący jednocześnie Mistrzostwami Polski w Skyrunningu i jednym z najbardziej ekstremalnych biegów w Polsce. Dodatkowym wyzwaniem dla najwytrwalszych zawodników, którzy ukończą wszystkie trzy biegi, jest co roku rywalizacja w Grand Prix Sokoła. Tak będzie i w tym roku.

Biegi te ze względu na umiejscowienie tras na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego, wśród pięknej górskiej przyrody, są ambitne i niezwykle widowiskowe, a dzięki zróżnicowaniu stopnia trudności i dystansów przyciągają zarówno najlepszych zawodowców, jak i amatorów.

Wydarzeniu patronuje "Gość Niedzielny", a więcej szczegółów o zawodach można znaleźć pod adresem www.biegisokole.pl lub na profilu www.facebook.com/Zakopianski.Weekend.Biegowy.z.Sokolem.