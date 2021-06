Trafiły one do Katarzyny i Mateusza Kłosków oraz do Marty i Andrzeja Witeckich.

Katarzyna i Mateusz Kłoskowie prowadzą Fundację "Nasze Dzieci - Edukacja, Zdrowie, Wiara". Życie nienarodzonych, chorych i bezbronnych osób stanowi dla nich najwyższą wartość, a fundacja stała się szeroko znana dzięki kampanii pro-life, jaką państwo Kłoskowie przeprowadzili na billboardach wielu polskich miast po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej z 22 października 2020 roku.

Marta i Andrzej Witeccy to z kolei rodzice 6 dzieci (Jana, Szymona, Jonatana, Jakuba, Noemi i Estery), w tym dwóch synów z zespołem Downa i córeczki, która z powodu wady letalnej zmarła 117 dni po porodzie.

- Przyjaciel Życia jest i będzie najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka osobom wybitnym, które w niezwykły sposób przyczyniły się do budowania cywilizacji życia i miłości. Wyróżnienie przyznawane jest w dwóch kategoriach - działalności społecznej oraz cichego bohatera. Ten drugi tytuł otrzymują rodziny, które wychowują dzieci z niepełnosprawnością i uskuteczniają bycie pro-life w codzienności. Są one apostołami miłości, dając innym rodzinom w trudnych sytuacjach siłę i nadzieję do działania - wyjaśnia Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, dodając, że nagrodzeni motywują nas wszystkich do działania, a działalność w obronie życia nie jest przecież łatwa. - Często spotykamy się z niechęcią i agresją. Z tego powodu pozytywne postawy pro-life są dla nas niezmiernie budujące i motywujące - zaznacza W. Zięba.

W ubiegłych latach statuetki otrzymali m.in.: dr n. med. Wanda Półtawska, dr. n. med. Rafał Michalik (pediatra, współtwórca Fundacji "Pro Humana Vita" oraz Małopolskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich), dr hab. Alicja Grześkowiak (prawnik i polityk, współautorka projektu Ustawy o ochronie prawnej dziecka poczętego, inicjatorka odrzucenia przez Senat nowelizacji z 1996 r. Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży) oraz Teresa Król (pedagog, metodyk, autorka serii podręczników do wychowania do życia w rodzinie). Wyróżnienie przyznano również Annie i Zbigniewowi Kasprzykom, rodzicom trojga dzieci, w tym Karola z niepełnosprawnością.

Po gali abp Marek Jędraszewski przewodniczył Mszy św. w bazylice św. Floriana. - Dziś nieraz możemy upadać na duchu, widząc, jak cywilizacja śmierci ogarnia coraz to nowe przestrzenie naszego myślenia, postępowania i życia. Tym bardziej doceniamy świadectwo tych, którzy stoją na straży Bożego prawa, bo ono jest po to, by stać na straży naszego człowieczeństwa - mówił metropolita krakowski. Zauważył również, że Bóg dał nam podwójne prawo miłości Boga i człowieka, by ono nas strzegło, i że najbardziej ze wszystkich przykazań na straży człowieczeństwa stoi przykazanie: "nie zabijaj". Nawiązując do sentencji św. Augustyna: "kochaj i czyń, co chcesz", przekonywał też, że jeżeli kochamy, to nie ma dla nas granic miłości. - Życie w coraz to nowy sposób, niekiedy zaskakujący, nieraz domagający się ofiary, będzie pokazywać, jak tę miłość w sposób prawdziwie wolny urzeczywistniać, budując w sobie i wokół siebie cywilizację miłości - podkreślił arcybiskup.