Kaplica została zlokalizowana w odnowionej dwa lata temu południowej kruchcie kościoła zwanej babińcem, czyli przedsionkiem w kościele, "w którym baby żebrzące siadują", jak zapisał Zygmunt Gloger w "Encyklopedii staropolskiej".

Nowy ołtarz swoją formą nawiązuje do trzech już istniejących ołtarzy bocznych: Matki Bożej Różańcowej z 1718 r. oraz pochodzących z 1899 r. ołtarzy Najświętszego Serca Pana Jezusa i Chrystusa Ukrzyżowanego. W jego centrum znajduje się obraz św. Józefa, wykonany przez Wojciecha Eljasza około 1873 r. na zlecenie proboszcza Józefa Michalca (1871-1882) na zasuwę do ołtarza bocznego Matki Boskiej Różańcowej.

Choć znaczących rozmiarów, był trochę "zagubiony" pośród obrazów Matki Bożej, z XV-wieczną ikoną Pani Gajowskiej na czele, zdobiących XVII-wieczny kościół parafialny. W Roku św. Józefa znalazł nowe miejsce w gajowskiej świątyni, jako symbol rodzącego się kultu św. Józefa wśród parafian, zwłaszcza mężczyzn. "Święty Józefie, opiekuj się nami" - to modlitewne wezwanie znajduje się w medalionie wieńczącym ołtarz.

Święty Józef był szczególnym opiekunem młodzieży z klasy VIII, która w niedzielę 13 czerwca otrzymała sakrament bierzmowania z rąk kard. Stanisława Dziwisza. W czasie przygotowań, by poznać postać i kult św. Józefa, młodzi korzystali m.in. ze specjalnego wydania "Gościa Niedzielnego", poświęconego patronowi Kościoła.

- Modlitwa z Wieczernika ciągle trwa. Jezus prosi Ojca, aby Duch Święty zstąpił. On ma pogłębić naszą wiarę i umocnić naszą wolę - mówił do młodych kard. Dziwisz. Podkreślał, że każdy jest narażony na wątpliwości w wierze, ale one są po to, by ją pogłębić. - Pomocą są katechizacja i lektura - dodał, zachęcając do czytania Pisma Świętego. Zwrócił uwagę na to, że trzeba prosić Ducha Świętego, by umacniał wolę człowieka w dawaniu świadectwa. - To nie jest łatwa rzecz, można narazić się na krytykę. Niech inni widzą i poznają naszą wiarę przez nasze postępowanie - nauczał.

Na zakończenie Mszy św. krakowski metropolita senior pobłogosławił nowo powstałą kaplicę. - W życiu naszej parafii to ważne wydarzenie. Przygotowujemy się do wielkich jubileuszy: 700-lecia parafii w 2025 r., 400. rocznicy budowy kościoła w 2026 r. i 750-lecia kultu Matki Bożej Gajowskiej w 2027 roku. Naszym marzeniem jest, by zostały one zwieńczone koronacją obrazu Matki Bożej Gajowskiej - mówił ks. Emil Furtak, proboszcz parafii w Gaju.

Po Mszy św. kard. Dziwisz modlił się przy grocie Matki Bożej w zabytkowym parafialnym parku, gdzie powstaje Różańcowy Gaj im. Jana Pawła II.