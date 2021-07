Zawierzenie świata Bożemu miłosierdziu było jednym z najważniejszych wydarzeń pontyfikatu Jana Pawła II. Stało się to 17 sierpnia 2002 r., podczas Mszy św. z poświęceniem bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.

Tegoroczna Pielgrzymka Czcicieli Bożego Miłosierdzia, która odbywa się zawsze w niedzielę po rocznicy konsekracji, rozpocznie roczne przygotowania do jubileuszu 20. rocznicy zawierzenia.

- Chcemy w nie włączyć sanktuaria Bożego Miłosierdzia oraz parafie noszące takie wezwanie z Polski i całego świata, a także wszystkich, którzy chcą zgłębić treść papieskiego aktu zawierzenia. Na naszą propozycję odpowiedziało już kilkanaście sanktuariów i miejsc kultu Bożego Miłosierdzia, m.in. z Australii, Brazylii, Meksyku, Tanzanii, Francji i wielu innych krajów - mówi ks. Zbigniew Bielas, rektor sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. - Przez kolejnych 11 miesięcy będziemy rozważać poszczególne fragmenty "Aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu", aby odkryć bogactwo treści, jakie zawiera ta wspaniała modlitwa. Odmawiamy ją każdego dnia podczas Mszy św. w bazylice Bożego Miłosierdzia oraz w czasie Godziny Miłosierdzia. Teraz chcemy ten akt przypomnieć całemu światu - dodaje ks. Bielas.

Inspiracją do podjęcia tego przygotowania były słowa, które wypowiedział Jan Paweł II na zakończenie homilii 17 sierpnia 2002 r.: "Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie (…). Dlatego dziś w tym sanktuarium chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem s. Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną ojczyznę i na cały świat".

Sanktuaria i parafie, które chcą otrzymywać materiały do modlitewnego przygotowania do tego wydarzenia, proszone są o kontakt mailowy (info@milosierdzie.pl).