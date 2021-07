Apel samorządowców. Szczepienie to nie tylko twoja sprawa  

Szczepienie to sprawa życia i zdrowia innych. Pokonanie pandemii COVID-19 i powrót do normalności są możliwe, gdy przerwiemy łańcuch zakażeń. Szczepionka daje nam taką możliwość. Aby efekty były jak najlepsze i jak najszybsze, wszyscy musimy być solidarni. Każdy z nas może zatrzymać pandemię - mówi Marcin Ratułowski, wójt gminy Czarny Dunajec, i zwraca się z apelem do mieszkańców wszystkich miejscowości o jak najszybsze zaszczepienie się. Punkty, w których podawane są szczepionki, znajdują się w ośrodkach zdrowia w Ratułowie, Piekielniku i Czarnym Dunajcu. Włodarz Czarnego Dunajca podkreśla, że sam już się zaszczepił.

Z podobnym apelem do mieszkańców zwrócił się Bolesław Żaba, wójt gminy Mszana Dolna. Na 18 lipca zaplanowano szczepienie przeciwko COVID-19 jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson. Osoby zainteresowane będą mogły się zaszczepić w godz. od 7.30 do 14.30 w mobilnym punkcie szczepień, zorganizowanym przy siedzibie Urzędu Gminy Mszana Dolna (ul. Spadochroniarzy 6), po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu. Dzwoniąc pod nr: (18) 331 00 09, należy podać swoje imię i nazwisko, numer telefonu do kontaktu.

Zgłosić się można w godzinach pracy urzędu - od 7 do 15, a także telefonicznie, po godzinach oraz w weekendy, dzwoniąc na numer: 600 686 687.