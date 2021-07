Wspólna akcja wojewody i archidiecezji. Niedziela szczepień na Podhalu  

To kolejna akcja zainicjowana przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę, mająca ułatwić Małopolanom jeszcze szerszy dostęp do szczepień przeciwko COVID-19. Tym razem - wspólnie z archidiecezją krakowską oraz przedstawicielami podhalańskich samorządów - wojewoda zaprasza do odwiedzenia punktów szczepień zlokalizowanych w sześciu parafiach w powiatach nowotarskim i tatrzańskim.

- Bardzo dziękuję księdzu arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, który wyraził zgodę na promocję akcji szczepieniowych w parafiach. Głos w kwestii szczepień autorytetów społecznych, duchowych czy sportowych jest niezwykle istotny. Tę specjalną akcję organizujemy z myślą o gminach, w których jest najniższy poziom szczepień - mówi Łukasz Kmita.

Na Podhalu są miejsca, które aktualnie najsłabiej wypadają na mapie szczepień. Cztery gminy z tego regionu mają poziom wyszczepialności niższy niż 15 proc., podczas gdy są w Małopolsce gminy, gdzie w pełni zaszczepiła się połowa mieszkańców, np. gmina Zielonki. Zaś ponad połowa mieszkańców Krakowa jest już zaszczepiona dwoma dawkami.

Punkty szczepień rozpoczną swoją pracę wraz z pierwszymi Mszami św. i będą otwarte od 7.30 do 15.30. Będą nich w pracować służby medyczne z zakopiańskiego i nowotarskiego szpitala. Każdy z sześciu punktów będzie zaopatrzony w 300 szczepionek jednodawkowego preparatu Johnson&Johnson.

Tymczasowe punkty szczepień będą otwarte w parafii św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej 583, parafii Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu - Rynek 34, parafii św. Andrzeja Apostoła w Szaflarach - ul. Kościelna 1, parafii Matki Bożej Królowej Aniołów w Białym Dunajcu - ul. Jana Pawła II 202, parafii św. Anny w Zębie (gmina Poronin) - ul. św. Anny 1/3 i parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bukowinie Tatrzańskiej - ul. Kościuszki 11.

Apel o przystąpienia do szczepienia wystosowali też do swoich mieszkańców włodarze podhalańskich gmin, na których terenie znajdują się parafie. - Szczepienie to nie tylko twoja sprawa. To sprawa życia i zdrowia innych - podkreśla Marcin Ratułowski, wójt gminy Czarny Dunajec. Zachęca również, aby uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. połączyć nie tylko ze szczepieniem przeciwko COVID-19. - Zapraszamy również na niedzielny koncert organowy w kościele w Czarnym Dunajcu. To jedna z wielu propozycji dla mieszkańców i turystów - dodaje.

Do tej pory w Polsce wykonano prawie 32 mln szczepień. Osób w pełni zaszczepionych jest ponad 14 mln. W Małopolsce wykonano prawie 2,7 mln szczepień, a osób w pełni zaszczepionych jest prawie 1,2 mln (dane z 14 lipca).