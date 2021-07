Podtopienia w Małopolsce  

W niektórych miejscowościach powiatu myślenickiego na metr kwadratowy powierzchni spadło nawet 100 litrów wody. W wyniku ulewnych opadów deszczu z brzegów występowały lokalne potoki, zalewając drogi i domy. Pędząca z góry woda nanosiła na drogi kamienie i muł, uniemożliwiając czasowo przejazd m.in. na zakopiance w Głogoczowie.

Podtopione zostało m.in. Dolne Przedmieście w Myślenicach, Głogoczów, Krzyszkowice i Radziszów. W sumie w powiecie woda zalała 104 budynki mieszkalne i gospodarcze. W Głogoczowie ewakuowano 18 osób z kilku zalanych domów. W Krzyszkowicach zostały zalane posesje, wezbrana woda uszkodziła trzy mosty, zalana też została oczyszczalnia ścieków. Beczkowozy dostarczają wodę pitną. W akcję wypompowywania wody z podtopionych posesji były zaangażowane jednostki Państwowej Straży Pożarnej i lokalnych Ochotniczych Straży Pożarnych. W usuwaniu szkód pomagają żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnych. Prócz wypompowywania wody rozpoczęto również osuszanie zalanych domów za pomocą specjalistycznych urządzeń.

"Prewencyjnie zostały ewakuowane trzy obozy harcerskie z powiatów: nowotarskiego, myślenickiego oraz suskiego. Uczestnicy dwóch z tych obozów znaleźli schronienie w miejscowych remizach OSP. Łącznie zostały ewakuowane 84 osoby, w tym 72 harcerzy" - podała Polska Agencja Prasowa.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który uczestniczył w Myślenicach w posiedzeniu sztabu kryzysowego, zapewnił, że poszkodowanym z powiatu myślenickiego będą wypłacane zapomogi doraźne w wys. 6 tys. zł. Od poniedziałku 19 lipca do piątku 23 lipca w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej w Myślenicach (Rynek 27) będzie trwała zbiórka artykułów chemii gospodarczej dla mieszkańców Gminy Myślenice, którzy zostali poszkodowani w wyniku ulewnych deszczów. Dary będzie można składać od godz. 8 do 18. Osoby, które poniosły straty w wyniku nawałnic, mogą zgłaszać się o pomoc do Centrum Usług Społecznych w Myślenicach pod numerem telefonu 519 541 549, który działa całodobowo do odwołania.

Straż pożarna w Małopolsce interweniowała minionej doby 430 razy. Podtapiane były także miejscowości poza powiatem myślenickim m. in. Kraków, Wieliczka, Krzywaczka, Tenczynek koło Krzeszowic, Woźniki i Witanowice w gminie Tomice koło Wadowic.

Wieliczkę zalewała woda spływająca z okolicznych wzniesień. Duże zniszczenia powstały w niedawno urządzonym parku na Stoku Pod Baranem. Do nietypowych podtopień doszło w Tenczynku, gdzie pojawiło się nagle sporo wody z wezbranego lokalnego potoku, choć.. nie padał tam deszcz. Okazało się jednak, że ulewy były w nieodległym Zalasie. Spływająca woda znalazła się w sąsiednim lesie, a stamtąd dostała się do rzeczki Olszówki, powodując jej wezbranie i zalewanie Tenczynka.