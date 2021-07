Prawie 5 mln zł dla pogorzelców  

Archidiecezja krakowska przekaże dla poszkodowanych w pożarze w spiskiej Nowej Białej prawie 5 mln zł. To efekt m.in. zbiórek pod kościołami i wpłat po apelu abp. Jędraszewskiego.

Już dzień po tragedii, która miała miejsce wieczorem 19 czerwca, Caritas Archidiecezji Krakowskiej przekazała łącznie 150 tys. zł wszystkim rodzinom, które ucierpiały w pożarze. Trafiła do nich również pomoc rzeczowa. Do tego wierni z okolicznych parafii, odpowiadając na apel metropolity krakowskiego, zebrali przy kościołach 515 765 zł i przekazali je pokrzywdzonym. 27 czerwca odbyła się zaś zbiórka we wszystkich parafiach archidiecezji.

W najbliższych dniach poszkodowani mieszkańcy Nowej Białej otrzymają wszystkie pieniądze z tej zbiórki, jak również ofiar wpłacanych przez osoby prywatne oraz organizacje. W sumie zebrano 4 886 205 zł.

"Abp Marek Jędraszewski wyraża wielką wdzięczność wszystkim ofiarodawcom za okazaną dobroć serca i gotowość niesienia pomocy, naśladującą miłość Chrystusa, która w trudnych momentach budzi nadzieję w sercach pokrzywdzonych" - poinformowało Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej.

Wyrazem wdzięczności archidiecezji krakowskiej i mieszkańców zniszczonej przez pożar miejscowości wobec ofiarodawców będzie Msza św. w niedzielę 25 lipca o godz. 9. pod przewodnictwem bp. Roberta Chrząszcza w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej Białej.