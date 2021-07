Bp Chrząszcz: Nie bójcie się otworzyć drzwi waszych serc dla Chrystusa  

Najpierw odbył się konkurs wiedzy o Światowych Dniach Młodzieży oraz spotkanie "Jedziemy do Lizbony" z ks. Mariuszem Wilkiem, dyrektorem Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM. Następnie odprawiona została dziękczynna Msza św. Przewodniczył jej kard. Stanisław Dziwisz, który 5 lat temu na krakowskich Błoniach zainaugurował Światowe Dni Młodzieży.

- Zachowamy na zawsze pamięć o tamtych lipcowych dniach. Kraków stał się stolicą młodego Kościoła - wielkiej wspólnoty uczniów Jezusa z Nazaretu, dla których On zawsze jest i będzie "drogą, prawdą, i życiem" - mówił metropolita senior przypominając ówczesny entuzjazm wiary i radość młodych z całego świata. - Radości Ewangelii nie mogą przesłonić nasze słabości i niewierności. Kościół jest wspólnotą nawracających się grzeszników, pokładających nadzieję w Bożym miłosierdziu, powołanych do dawania świadectwa o tym, że w Sercu Boga jest miejsce dla każdego człowieka, bo wszyscy jesteśmy Jego dziećmi, bo za nas wszystkich Syn Boży przelał swoją Najświętszą krew na krzyżu - mówił kard. Dziwisz.

Homilię wygłosił bp Robert Chrząszcz. Wracał on do Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 w perspektywie słów św. Jana Pawła II, które przyjął za swoje zawołanie biskupie ("Otwórzcie drzwi Chrystusowi"). Pytał też młodzież, czy ŚDM w Krakowie rzeczywiście były momentem otwarcia na oścież drzwi Chrystusowi. Podkreślał, że gościnność Polaków i posługa wolontariuszy świadczyły o otwartości serc na Chrystusa przychodzącego w drugim człowieku. - Był to także czas otwarcia się na Chrystusa w wymiarze duchowym i indywidualnym. Pomagała w tym moc wiary, radości i świadectwa tych wszystkich młodych ludzi, którzy tu przybyli - dodał.

Jak ocenił, z perspektywy czasu widać, że "wielu z tych, którzy wtedy tak mocno stali za Chrystusem, tak mocno działali na rzecz głoszenia prawdy Ewangelii, teraz czasem stoi zupełnie po drugiej stronie".

- Chcę wam uświadomić, że za wspólnotę Kościoła odpowiedzialni jesteśmy my wszyscy. Gdyby tak nie było, to nie byłoby także Światowych Dni Młodzieży. Bo po co jakieś wspólne spotkania, skoro między nami nie ma żadnej relacji? - pytał. - Chrystus chce głosić Ewangelię do współczesnego człowieka ustami jego rówieśników. Wasze świadectwo wiary jest bardzo ważne, ono ma wielką moc. Nie możemy tego zaprzepaścić ani zmarnować - mówił bp Chrząszcz.

Zwrócił się także do tych, którzy oddalili się od Jezusa. - Chcę wam powiedzieć, abyście się nie lękali! Chrystus pozwala nam zacząć wszystko od nowa. Nie bójcie się na nowo otworzyć drzwi waszych serc na Niego i dla Niego! Tak, jak to zrobiliście 5 lat temu - zauważył.

Mszę koncelebrowali bp Grzegorz Suchodolski - wieloletni dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM i sekretarz generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016, bp Marek Solarczyk - przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży oraz lubelski biskup pomocniczy Adam Bab, przez wiele lat odpowiadający za duszpasterstwo młodzieży na terenie swojej archidiecezji i uczestniczący w kolejnych edycjach ŚDM.

Po Mszy św. odbył się koncert uwielbieniowy, podczas którego zaprezentowano m.in. pięć ze znanych już hymnów ŚDM, a na koniec - premierowe wykonanie hymnu ŚDM Lizbona 2023 “Powietrze już drga”. Ten utwór będzie towarzyszył młodym z całej Polski w przygotowaniach do wyjazdu do Lizbony.

Polska wersja hymnu nosi została przygotowana we współpracy Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM i Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Utwór wykonuje chór i orkiestra złożone z młodzieży pochodzącej z 28 polskich diecezji - łącznie ponad 150 osób. Autorem polskiej aranżacji jest Hubert Kowalski, krakowski kompozytor i producent muzyczny, a tekst przetłumaczyli i zredagowali Marcin Gawron oraz ks. Marcin Filar, duszpasterz młodzieży archidiecezji krakowskiej.