Od piątku 30 lipca do niedzieli 1 sierpnia znów będzie można poczuć klimat ŚDM Kraków 2016.

Rocznicowe uroczystości rozpocznie koncert uczniów z African Music School (30 lipca, godz. 19), po którym odprawiona zostanie Droga Krzyżowa na Polach Miłosierdzia, a następnie rozpocznie się trzydniowa adoracja Najświętszego Sakramentu w Domu Młodych.

Dzień później, o godz. 19, odbędzie się koncert Siewców Lednicy, a o godz. 20 - koncert muzyków Solnego Uwielbienia z udziałem Magdy Steczkowskiej. Dzień zakończy Procesja Światła na Polach Miłosierdzia.

1 sierpnia o godz. 15 w Domu Młodych odmówiona zostanie Koronka do Bożego Miłosierdzia, a o godz. 18 z muzycznym dziękczynieniem wystąpi o. Łukasz Buksa z zespołem. O godz. 19 zagra zespół Play&Pray, a zwieńczeniem uroczystości będzie dziękczynna Msza św. (o godz. 20) w Domu Miłosierdzia.

Zostanie też otwarta wystawa "Małopolska Karola Wojtyły - Jana Pawła II". Jej pierwsza część dotyczy dzieciństwa i młodości spędzonych w Wadowicach oraz ukazuje jego drogę do kapłaństwa. Druga część to okres nie tylko krakowski, pokazujący służbę duszpasterską księdza, biskupa, kardynała, metropolity krakowskiego na tle ważnych wydarzeń w naszej ojczyźnie. Trzecia część wystawy podkreśla wielkość pontyfikatu Jana Pawła II. Co ważne, na potrzeby ekspozycji nagrano 15 wywiadów ze świadkami życia, dzieła i świętości Ojca Świętego. Przygotowane również zostaną inne wystawy przypominające o wydarzeniach podczas Światowych Dni Młodzieży 2016.

Warto dodać, że obecnie trwa rozbudowa strefy społecznej Campus Misericordiae. Tuż obok ronda Światowych Dni Młodzieży powstał park. Jego sercem jest kopia Bramy Miłosierdzia, przez którą przeszedł papież Franciszek z młodymi z całego świata, rozpoczynając nocne czuwanie 30 lipca 2016 roku. Wokół bramy na Polach Miłosierdzia powstały drogi, tworzące zarys płomienia symbolizującego niegasnący płomień miłosierdzia Bożego.

Prowadzone są też prace budowlane przy powstającym obok Domu Miłosierdzia - Domu dla Młodych. Budynek zaprojektowano jako miejsce informacyjno-wspomnieniowe o ŚDM 2016.