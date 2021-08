Dominikanie wyruszyli na Jasną Górę  

Tylko kilku braci pielgrzymuje w tym roku do Pani Jasnogórskiej. Idą, niosąc intencje wszystkich pątników, którzy zwykle szli w pieszej pielgrzymce z dominikanami.

Pielgrzymka Dominikańska na Jasną Górę rozpoczęła się Mszą św. i nabożeństwem do św. Dominika w bazylice Trójcy Świętej w Krakowie.

Ze względu na wciąż panujące zagrożenie epidemiologiczne i charakter wędrówki dominikanów na Jasną Górę w tym roku na szlak wyruszyło tylko kilku braci. - Zapraszamy was wszystkich do łączności z nimi i wspólnej pielgrzymki duchowej - zachęca przeor krakowskich dominikanów o. Łukasz Wiśniewski OP.

We wszystkich pielgrzymkowych intencjach codziennie o 19.30 w krakowskiej bazylice dominikanów przy Stolarskiej odprawiane będą Msze św. W niedzielę 8 sierpnia, kiedy przypada uroczystość św. Dominika, "pielgrzymkowa" Msza św. odbędzie się o 10.30. Wędrówkę do Matki Bożej zwieńczy Eucharystia w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze 9 sierpnia o 13.00.

Przeor dominikanów w Krakowie przypomniał, że obecny rok jest czasem kilku istotnych dla zakonu jubileuszów: 800. rocznicy śmierci św. Dominika, 100. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Różańcowej w krakowskiej bazylice oraz 30-lecia Pielgrzymki Dominikańskiej.

- Każdy jubileusz jest okazją i zobowiązaniem do odnowy gorliwości. Dlatego tegoroczne niezwyczajne pielgrzymowanie chcemy przeżyć pod hasłem: "Idźcie i głoście!". Są to słowa, które nawiązują do rozesłania uczniów przez Jezusa oraz posłania braci przez św. Dominika - wyjaśnił o. Wiśniewski.

Jak dodał, w roku jubileuszu śmierci założyciela Zakonu Kaznodziejskiego bracia chcą na nowo odkrywać jego apostolski zapał. - Dominik to człowiek, który nie narzekał na rzeczywistość, ale rozeznawał potrzeby czasu i twórczo na nie odpowiadał - podkreślił.

Zaznaczył, że trasę tegorocznej wędrówki wyznaczą "miejsca, w których żyjemy, osoby, które spotkamy, i sprawy, którymi będziemy się zajmować". - To właśnie w tych konkretach życia chcemy odkrywać, w jaki sposób mamy iść za Chrystusem i podejmować Dominikowe wezwanie, aby głosić Ewangelię wszystkim, wszędzie i na wszelkie sposoby - zadeklarował.

Informacje dotyczące dominikańskiego pielgrzymowania na Jasną Górę, materiały oraz konferencje będą regularnie pojawiać się na Facebooku pielgrzymkowym: Pielgrzymka Dominikańska.

Dominikańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła po raz pierwszy w 1993 roku. Wcześniej jako słynna grupa Dziewiątka, organizowana przez Duszpasterstwo Akademickie "Beczka", była częścią Pielgrzymki Krakowskiej. Dziewiątka przyciągała tak wielką liczbę pielgrzymów z całej Polski, że konieczne stało się utworzenie osobnej pielgrzymki.