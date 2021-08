Ludźmierz. Ważne informacje dla pielgrzymów  

Górale z Ludźmierza do uroczystości odpustowych przygotowują się podczas rekolekcji maryjnych pod hasłem "Kościół o obliczu Matki". Pierwsza odsłona rekolekcji miała już miejsce w niedzielę 8 sierpnia. Kolejne dni rekolekcyjne będą w piątek 13 sierpnia i sobotę 14 sierpnia, bezpośrednio przed odpustem. Prowadzi je ks. dr Krzysztof Porosło. - Wszystkich serdecznie zapraszamy na uroczystości odpustowe: parafian, pielgrzymów i gości. Oddajmy cześć Wniebowziętej Królowej, zawierzajmy Jej siebie i wszystkie sprawy bliskie naszym sercom - mówi ks. Jerzy Filek, kustosz ludźmierskiego sanktuarium. Zgodnie z wieloletnią tradycją bezpośrednio przed odpustem będzie można skorzystać z sakramentu pojednania. Spowiedź zaplanowana została w sobotę 14 sierpnia od godz. 15 aż do 24.

Uroczystości odpustowe rozpoczną się już 14 sierpnia wieczorem. Na godz. 20 zaplanowano Mszę św., a po niej Apel Maryjny o godz. 21. O godz. 22 rozpocznie się przy ołtarzu polowym różaniec - część bolesna w intencji zmarłych dobroczyńców ludźmierskiego sanktuarium, o godz. 23.00 wieczór poezji pt. "Poeci góralscy o MBL". Pasterka Maryjna na ołtarzu polowym o północy z 14 na 15 sierpnia będzie celebrowana przez emerytowanego metropolitę krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza wraz ze srebrnymi jubilatami kapłaństwa.

15 sierpnia o godz. 7 Mszę św. w bazylice mniejszej odprawią neoprezbiterzy z archidiecezji krakowskiej. Msza św. o godz. 9 będzie miała miejsce na ołtarzu polowym, modlić się będą kapłani obchodzący w tym roku złoty jubileusz kapłaństwa. Modlitwie przewodniczyć będzie ks. dr Zbigniew Bielas, kustosz sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, ludźmierski wikariusz sprzed 24 lat. Natomiast sumę odpustową o godz. 11.30 odprawi metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Uświetnią ją żołnierze z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, poczty sztandarowe, zespół regionalny i kapela góralska.

Ludźmierscy duszpasterze zaplanowali na niedzielę 15 sierpnia dodatkową Mszę św. o godz. 15. Na każdej Eucharystii kapłani pobłogosławią kwiaty, zioła i zboża. Odpust zakończy o godz. 21.00 Apel Jasnogórski z zasłonięciem cudownej figury Matki Boskiej Ludźmierskiej.

Podhalańska policja apeluje do mieszkańców Ludźmierza, by ograniczyli poruszanie się samochodem w dniach odpustu oraz bezwzględnie stosowali się do wszelkich poleceń policjantów, strażaków i służb. - Serdecznie prosimy parafian o tradycyjną gościnność wobec pielgrzymów, użyczcie swoich podwórek do zaparkowania samochodów - otwarta brama niech będzie znakiem, że tam można zaparkować - podkreśla ks. Jerzy Filek.

Duszpasterze zapraszają także, aby podczas pobytu w Ludźmierzu poświęcić chwilę czasu, by zobaczyć wystawę pt. "Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia". Składa się ona z 16 plansz ze zdjęciami i fragmentami przemówień papieskich i Prymasa Tysiąclecia. Wystawa jest umieszczona w krużgankach, po prawej stronie od wejścia głównego do bazyliki. Została wypożyczona z IPN do 24 sierpnia.

Każdy z pielgrzymów, który przyjedzie do Ludźmierza na uroczystości odpustowe 15 sierpnia będzie mógł przyjąć szczepienie przeciwko covid-19. Punkt plenerowy prowadzony przez Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu będzie dostępny od godz. 7.30 do 15.00 w budynku remizy w Ludźmierzu, nieopodal sanktuarium.