Dzieło pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach. Zostało namalowane ok. 1910 roku. - Artysta był bardzo wrażliwy na piękno natury, która go zachwycała. "Dworek w Jankówce" przedstawia tonący w kwiatach dom i drobne zdarzenie - spotkanie dwóch kotów na ogrodowej ścieżce - mówi Beata Studziżba-Kubalska, kuratorka pokazu. - Ogród był bardzo ważnym motywem w twórczości malarza. Stanowił inspirację zarówno dla intymnych w nastroju obrazów, jak i dzieł wielkoformatowych: polichromii i witraży - dodaje B. Studziżba-Kubalska.

Mehoffer sam zajmował się projektowaniem ogrodów. Jesienią 1907 roku kupił XVIII-wieczny, modrzewiowy dwór we wsi Jankówka koło Wieliczki. - Przez 10 lat była to oaza rodziny. Powstało tam szereg ważnych dzieł artysty, a on sam chętnie Jankówkę malował - zauważa kuratorka.

Dom był położony na malowniczym wzgórzu, z którego rozpościerał się widok na półkola górskich łańcuchów: widoczne były szczyty Beskidu, a niekiedy także Tatry. W posiadłości Mehoffer założył ogród z typową polską roślinnością i charakterystycznym owalnym klombem z pierścieniem z róż, który pojawił się w kilku jego pracach. - Dziękuję Bogu za ten własny skraweczek ziemi, który mi daje kontakt z naturą, niezbędny dla twórczej wyobraźni - pisał o ogrodzie artysta.

Prezentację w Domu Józefa Mehoffera w Krakowie dopełnią cztery inne kompozycje tego artysty z widokiem ogrodu w Jankówce, eksponowane tam na stałe. Będą to pejzaże: "Burza na wiosnę" (1915) i "Czerwona parasolka" (1917) oraz symboliczny obraz "Polska w wielkiej wojnie" (1917) i akwaforta "Zuchwały ogrodnik" (1912).

Pokaz obrazu "Dworek w Jankówce" potrwa do 28 listopada.