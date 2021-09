Gdzie szukać nowoczesnych sposobów głoszenia Ewangelii?  

Europejskie Spotkanie Oddziałów EWTN i Partnerów (EWTN Affiliates And Partners European Meeting) trwało od 26 do 29 sierpnia i wzięło w nim udział 40 osób z 18 krajów świata, m.in. z Watykanu, Skandynawii, Beneluksu, Niemiec, Węgier, Chorwacji, Filipin, a nawet z Chin. - To najważniejszy zjazd mediów katolickich w Europie organizowany co roku przez EWTN. Tworzymy tu małą wspólnotę, która chce wspólnie działać i szukać nowoczesnego sposobu głoszenia Ewangelii - uważa ks. Piotr Wiśniowski, dyrektor EWTN Polska. Jak dodaje, misja EWTN jest tylko jedna. Jest nią ewangelizacja. - W mediach katolickich mamy przede wszystkim głosić Ewangelię, a więc mieć ją w sercu, żyć nią, opowiadać o niej, a nie o rzeczach, które są mniej ważne. Na pierwszym miejscu musi być Pan Bóg, a dopiero potem wszystko inne – przekonuje ks. Wiśniowski.

Ks. Tomasz Trafny, dyrektor Departamentu Nauki i Wiary Papieskiej Rady Kultury z Watykanu mówi z kolei, że trzeba dobrze wykorzystać fakt, iż media odgrywają dziś ogromną rolę w życiu każdego z nas, a zwłaszcza w życiu ludzi młodych. Dlatego poszukiwanie nowych form docierania do ludzi z orędziem ewangelicznym wymaga użycia wszystkich możliwych sposobów, by słowo Boże ich dotykało. – To, jak trafić do ludzi młodych pozostaje wciąż wyzwaniem. Oni nie mogą znaleźć się na marginesie życia religijnego. Powinniśmy stworzyć im warunki, by mogli aktywnie uczestniczyć w głoszeniu Ewangelii. A przecież każdy, kto ma dostęp do internetu, choćby poprzez media społecznościowe, może stać się uczestnikiem misji ewangelizacyjnej - wskazuje ks. Trafny.