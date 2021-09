Nowy Targ ma sanktuarium św. Jana Pawła II  

Święty papież jest patronem czterotysięcznej nowotarskiej parafii i kościoła. "Aby przybysze licznie przemierzający szlak prowadzący w kierunku gór oraz góralski ród od pokoleń strzegący tradycji mógł znaleźć w Zgromadzeniu Eucharystycznym, w posłudze konfesjonału, w ciszy adoracji i we wspomnieniu przykładu życia oraz słów wypowiadanych na Podhalu przez Świętego Jana Pawła II odpowiedź na swoje duchowe potrzeby" - napisał abp Jędraszewski w dekrecie ustanawiającym sanktuarium.

Rektorem-kustoszem został mianowany ks. Jan Karlak, proboszcz parafii. "Jemu jako kustoszowi tego miejsca wraz z jego współpracownikami zlecam troskę o to, by przybywający do Sanktuarium mieli zapewniony jak najobfitszy dostęp do środków zbawienia poprzez głoszenie Słowa Bożego, odpowiednio ożywione życie liturgiczne, zwłaszcza zaś sprawowanie Eucharystii i sakramentu pokuty oraz przez kultywowanie przyjętych we wspólnocie Kościoła form pobożności ludowej" - dodał metropolita krakowski w dokumencie, który 11 września wręczył osobiście proboszczowi w trakcie uroczystości w kościele parafialnym.

Abp Jędraszewski podkreślił w homilii, że "mają tutaj przybywać parafianie i pielgrzymi, stąd i z odległych regionów ojczyzny i spoza niej po to, by na nowo, z głęboko przeżytym i odczuwalnym przeświadczeniem, mówić Chrystusowi: Wierzę, że Ty jesteś Jednorodzony Syn Boży, Mesjasz, który dla nas i dla naszego zbawienia przyszedł na świat". Sporo mówił w niej o patronie kościoła, który będzie w nim teraz czczony szczególnie. - Wszędzie tam, gdzie udawał się Jan Paweł II w swoich licznych podróżach apostolskich, z podobną mocą mówił o Chrystusie. Dawał świadectwo wiary hic et nunc (tu i teraz) na wszystkich areopagach świata. Mówił o Chrystusie, podkreślając Jego głębokie powiązanie z każdym człowiekiem. Zwracał również uwagę na to, że żaden człowiek nie jest w stanie zrozumieć siebie, swojego człowieczeństwa, powołania i sensu życia bez odniesienia tego do Chrystusa. Bo Chrystus i tylko On jest kluczem do zrozumienia siebie- mówił abp Jędraszewski. Przypomniał także słowa Jana Pawła II kończące homilię wygłoszoną 8 czerwca 1978 r. na lotnisku w Nowym Targu: "polecam was Matce Chrystusowej w tylu innych sanktuariach, rozłożonych u podnóża Karpat, Beskidów, Bieszczadów, w diecezji tarnowskiej, w diecezji przemyskiej… na wschód i na zachód, w stronę Babiej Góry i Pilska, Karkonoszy i dalej. I na całej polskiej ziemi. Niechaj tego dziedzictwa Chrystusowej wiary i ładu moralnego strzeże św. Stanisław, episcopus et martyr, patron Polaków: świadek Chrystusa od tylu stuleci na naszej ojczystej ziemi"”.

W trakcie uroczystości głos zabrał także ks. Karlak. Nowy kustosz zaznaczył, że kościół na Równi Szaflarskiej "został wzniesiony dzięki modlitwom, ofiarom i pracy parafian i dobroczyńców, stając się miejscem modlitwy przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II nie tylko dla mieszkańców Nowego Targu, ale dla Podhalan i przebywających do naszego regionu turystów i gości".

- Jako proboszcz i budowniczy tego kościoła zdaję sobie sprawę, że wraz z ogłoszeniem naszej świątyni sanktuarium św. Jana Pawła II staję wraz z duszpasterzami i parafianami przed zadaniem jeszcze ważniejszym i trudniejszym ze względu na czasy, by budować świątynię duchową w sercach i sumieniach ludzi, w ich codziennym życiu. By wszyscy przybywający w progi tego kościoła - sanktuarium znajdywali umocnienie wiary i miłości, by odradzali się do życia dla Boga i bliźniego, naśladując przykład naszego patrona. Pragnę zapewnić, że ufni we wstawiennictwo św. Jana Pawła II, nie ustaniemy w tym szlachetnym wysiłku, by - jak nasz patron - prowadzić ludzi do Chrystusa - dodał ks. Karlak.

Wiele osób, nie tylko parafian, prosi w nowotarskiej świątyni o wstawiennictwo patrona w ich intencjach. - W każdy trzeci czwartek miesiąca w świątyni jest odprawiane szczególne nabożeństwo do św. Jana Pawła II z uczczeniem jego relikwii. Odczytywane są m.in. wówczas prośby kierowane do niego przez wiernych - mówi ks. Karlak. Istnieją świadectwa wysłuchiwania tych próśb np. o dar macierzyństwa.

Na zakończenie uroczystości ustanawiającej sanktuarium nowotarskie metropolita krakowski poświęcił kaplice różańcowe umieszczone przy północnej strony kościoła, które są darem parafian i darczyńców spoza parafii, dla uczczenia setnych urodzin Jana Pawła II.