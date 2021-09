Niebawem Kongres Duchowości Młodych  

Inspiracją jest życie i przesłanie św. Józefa Kalasancjusza, założyciela zakonu pijarów. Kongres Duchowości Młodych to wydarzenie skierowane do młodych osób w wieku 18-35 lat, które chcą pogłębić swoją wiarę i szukają odpowiedzi na tematy z nią związane. - Chcemy popatrzeć na nasze życie nie tylko przez pryzmat religijności, czyli "chodzenia do kościoła", nie tylko przez pryzmat przynależności do Kościoła jako instytucji. Duchowość jest pojęciem szerszym i odwołuje się do głębi naszego serca - wyjaśnia o. Jacek Wolan SchP, jeden z organizatorów spotkania.

Podczas spotkania poruszone będą tematy niepokojące młodych ludzi żyjących w Kościele: "Modlitwa nie tylko odklepana", "Eucharystia nie tylko odstana", "Odrzuceni przez Kościół?". Gośćmi młodzieży są m.in. bp Artur Ważny, s. Małgorzata Chmielewska, o. Jacek Prusak SJ, ks. Mirosław Maliński oraz duszpasterze pijarscy.

Uczestnicy kongresu mogą wybrać jedną z trzech ścieżek. Klasyczna jest przeznaczona dla tych, którzy poszukują inspiracji dla swojej duchowości. Składa się z konferencji i konwersatorium, warsztatów, czasu na modlitwę i Eucharystii. Patronuje jej św. Piotr, który jako Apostoł i głowa Kościoła przeżył doświadczenie zaparcia się Mistrza i powrotu do wiary w Mesjasza, Syna Bożego.

Ścieżka otwarta, której patronuje Nikodem, przeznaczona jest dla osób poszukujących odpowiedzi na pytania o swoją wiarę i Kościół oraz tych, którzy chcą zbliżyć się do Jezusa w oparciu o odważną dyskusję, wypowiedzenie swoich frustracji czy wysłuchanie świadectw członków wspólnoty Kościoła.

Ścieżce medytacyjnej patronuje św. Maria, siostra Łazarza i Marty, która „obrała najlepszą cząstkę”. Jest to miejsce przeznaczone dla osób gotowych ćwiczyć umiejętność skupienia się, praktykować modlitwę według inspiracji św. Józefa Kalasancjusza oraz dyskutować nad lękiem przed Bogiem i nad miłością w oparciu o własne doświadczenia zebrane na modlitwie. - Św. Kalasancjusz był wielkim zwolennikiem tego, by modlitwę prowadzić w swoim wnętrzu, wręcz używał często wyrażenia „modlitwa myślna”. Zgłoszenia na kongres pokazują, że młodzi są zainteresowani tą ścieżką, co znaczy, że potrzebują modlitwy - przekonuje o. Wolan.

Św. Józef Kalasancjusz, jak na człowieka swojej epoki, był niezwykle otwartym i taką postawę wobec świata zaszczepił swoim duchowym synom. To kolejna odpowiedź na pytanie, co młodym ludziom może dziś zaproponować święty pochodzący z przełomu XVI i XVII wieku, i w jaki sposób inspiruje wobec wyzwań współczesności i obecnych trudnych doświadczeń wspólnoty Kościoła.

– Otwartość jest jedynym lekarstwem na to, co dziś dzieje się w Kościele. Mówiąc "my", nie myślimy już: "my, księża", "my, nauczyciele", "my, pijarzy". Mówiąc "my", mamy na myśli pijarów, młodzież i naszych świeckich współpracowników - przekonuje o. Wolan. Jak dodaje, w Kościele mówi się dziś dużo o synodalności, podkreśla to też generał zakonu pijarów. - Doszliśmy do przekonania, że młodych trzeba zapraszać do tego, by mieli realny wpływ na to, w jaki sposób wyglądają wydarzenia, które dla nich organizujemy. Tematy, które proponujemy, są owocem refleksji kilku pijarów i dużej grupy młodych z przeróżnych środowisk - podkreśla.

Informacje o spotkaniu i sposobach rejestracji znajdują się na stronie inspirowani.pijarzy.pl.