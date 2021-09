African Music School w Kościelisku  

Misjonarz buduje w Republice Środkowo-Afrykańskiej szkołę muzyczną. - Dzisiaj uczy się w niej wiele dzieci. To jedyna szansa na rozwój dzieci i młodzieży - mówił brat Benedykt. Jeszcze nie tak dawno, podczas rebelii, dzieci były wykorzystywane jako żywe tarcze albo dostawały do ręki broń, żeby zabijać. My dajemy im do rąk instrumenty - mówił krakowski kapucyn.

Razem z bratem Benedyktynem przyjechało trzech chłopców - uczniów szkoły muzycznej. Perkusja i gitary basowe zabrzmiały w parafialnym kościele. Po Mszach Świętych można wesprzeć dzieło szkoły muzycznej, kupując płytę cegiełkę nagraną przez uczniów "African Music School", a przy okazji wypić pyszne cappuccino.