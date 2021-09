W sobotnie popołudnie animatorzy uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył bp Janusz Mastalski. W homilii mówił on m.in., że zjazd ma umocnić wszystkich w miłości. - Kochać, znaczy cieszyć się z drugiego człowieka - przypomniał i zachęcił, by wyjechać stamtąd z konkretnymi drogowskazami, które wypływają z usłyszanego wcześniej fragmentu Ewangelii o odnalezieniu Jezusa w świątyni.

Pierwszą wskazówką jest budowanie wspólnoty na fundamencie zaufania. - Jak ważne jest to, aby dom rodzinny, wspólnota małżeńska były przestrzenią, obszarem, poligonem obdarzania drugiego człowieka zaufaniem, a zatem zrobienia mu trochę miejsca w swoim sercu - stwierdził hierarcha.

Drugim drogowskazem jest okazywanie sobie troski.- Święta Rodzina w ten sposób pokazuje, że prawdziwa miłość nie może być oparta na obojętności - mówił. Zdaniem biskupa nie zawsze chodzi o wygórowane potrzeby. - Nieraz chodzi o dobre słowo, cierpliwość, o ustąpienie, albo po prostu o milczenie - wymieniał.

Ostatnią ważną cechą w budowaniu małżeństwa i rodziny jest budowanie wspólnoty na wartości dialogu, kompromisu, umiejętności ustąpienia i przebaczenia. - Chrystus był rodzicom poddany. A co to oznacza? To oznacza, że starał się, żeby atmosfera domu była jak najlepsza - podsumował biskup Mastalski i na zakończenie powiedział, by cieszyć się sobą wzajemnie i umieć z radością korzystać z życia.

Spotkania Małżeńskie są międzynarodowym stowarzyszeniem katolickim, zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską, które za cel stawia sobie umacnianie więzi małżeńskiej.