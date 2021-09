Pawlikowice. Michalici świętują jubileusz  

Pawlikowice należące do gminy Wieliczka wybrano na zakończenie jubileuszu ze względu na to, że to właśnie tutaj duchowi uczniowie bł. ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912) prowadzili od 1903 r. zakład wychowawczy dla chłopców. 29 września 1921 r. doczekali się dekretu bp. Adama Stefana Sapiehy, zatwierdzającego na terenie diecezji krakowskiej Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła, "którego szczególnym celem jest wychowanie chrześcijańskie młodzieży ubogiej i opuszczonej". Zakonnicy są tu obecni do dziś, prowadząc od 70 lat duszpasterstwo parafialne.

26 września o godz. 11 w pawlikowickim kościele parafialnym odbędzie się jubileuszowa dziękczynna Msza św. pod przewodnictwem abp. Marka Jędraszewskiego, z udziałem ks. Dariusza Wilka CSMA, przełożonego generalnego zgromadzenia.

- Zapraszamy także na Michalickie Spotkania Młodych, które odbędą się w sobotę 25 września - mówi ks. Piotr Bieniek CSMA, proboszcz parafii w Pawlikowicach i jednocześnie przełożony tutejszej wspólnoty michalitów. Na świętowanie młodych, które rozpocznie się o godz. 10, przyjadą m.in. grupy z placówek michalickich z całej Polski. W programie m.in. Msza św. (godz. 17), festyn rodzinny, konferencja ks. Wojciecha Węgrzyniaka, świadectwo Moniki i Marcina Gomułków, koncert ks. Jakuba Bartczaka oraz występy zespołów Małe TGD, Luxtorpeda, niemaGOtu, a także zespołu regionalnego Mietniowiacy. Spotkanie zakończy się ok. godz. 23, po uwielbieniu przewidzianym na godz. 22. Szczegółowy program jest dostępny na stronie internetowej www.michalici.pl.

