Zapraszamy na pokaz specjalny filmu "Jutro czeka nas długi dzień"  

Helena Pyz od ponad 30 lat pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach, założonym w 1969 r. przez polskiego misjonarza i lekarza, ks. Adama Wiśniewskiego. Jest jedynym lekarzem w miejscowej przychodni, rocznie przyjmującej 14 tys. pacjentów.

Przyjechała tu z Polski, by pomagać setkom dzieci - chorym i głodnym. Jest lekarką, która opiekuje się małymi podopiecznymi, leczy ich i wychowuje. Nie bez powodu wszyscy w ośrodku mówią do niej "mama".

Niestety, z biegiem lat dr Helena coraz wyraźniej odczuwa swoją słabość, lecz siła charakteru nie pozwala jej skapitulować przed własną chorobą.

Długotrwała obserwacja dokumentalna pozwala widzowi zrozumieć, na czym polegała wyjątkowa rola tej kobiety, która w swoim otoczeniu wydaje się być jedyną osobą dostrzegającą sens działalności ośrodka oraz jego bezinteresowny charakter.

Podstawową pomoc dla Ośrodka Jeevodaya, gdzie bezpłatnie mieszka i uczy się ponad 300 dzieci z rodzin dotkniętych trądem (choroby obecnie wyleczalnej), organizuje Sekretariat Misyjny Jeevodaya. Głównym projektem jest "Adopcja Serca", czyli długoterminowe zobowiązanie darczyńcy do systematycznej pomocy dla konkretnego dziecka. Co ważne, ośrodek utrzymuje się głównie dzięki wpłatom polskich ofiarodawców.

Pokaz specjalny filmu "Jutro czeka nas długi dzień" odbędzie się 26 września o godz. 16 w Kinie Kijów. Spotkanie, które odbędzie się po projekcji, poprowadzi Małgorzata Pabis, reżyserka i dziennikarka katolicka.

Dla naszych Czytelników organizatorzy wydarzenia przygotowali 3 podwójne zaproszenia na pokaz filmu i spotkanie. By je otrzymać, wystarczy w sobotę 25 września napisać do nas pod adres krakow@gosc.pl podając swoje imię, nazwisko, numer telefonu oraz odpowiadając na pytanie: Do jakiego instytutu należy Helena Pyz?

