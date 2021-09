Można było spotkać na ulicach rzymskich legionistów, husarię, muszkieterów i żołnierzy z wojny secesyjnej, wojen światowych i współczesnych konfliktów. W salach zamkowych pojawili się miłośnicy gier strategicznych i figurkowych, a na wielkiej dioramie ze szczegółami był przedstawiany przebieg bitwy chocimskiej, która z racji 400. rocznicy była tematem wiodącym tegorocznych Pól Chwały.

Odwiedzający, ale i organizatorzy cieszyli się, że mimo pandemii spotkanie mogło się odbyć. Na pewno nieco mniej bogate i liczne niż w ubiegłych latach, jednak w obecnej sytuacji ważniejsze było, że to spotkanie miłośników historii w ogóle mogło zaistnieć.

Radość było widać również zarówno podczas koncertu Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej, który odbył się na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Niepołomicach, jak i podczas dzielenia symbolicznego tortu z okazji 15. edycji Pól Chwały.

Pola Chwały to jedna z największych imprez historyczno-militarnych w Polsce. Jest organizowana przez miłośników historii wojskowości, których pasje realizują się na różne sposoby. Jedni z nich odtwarzają historyczne oddziały wojskowe, szyją mundury i rekonstruują bitwy, inni robią to samo w skali makiety, a jeszcze inni na planszach do gry. Kolejni budują modele, śpiewają stare pieśni i tańczą, piszą książki i prace naukowe. Dla nich wszystkich historia jest ważnym elementem życia, pasją i radością, którą chcą się dzielić z innymi.

W efekcie co roku (oprócz 2020 r.) Niepołomice na trzy dni stają się wielkim, kolorowym i wielonarodowym garnizonem, a na jego ulicach można spotkać barwny tłum żołnierzy i dam z dawnych epok. Obozy wojskowe są rozstawione wokół zamku i na terenach zielonych w centrum miasta. Oddziały rekonstrukcyjne są podzielone według okresów, które reprezentują - od starożytności po współczesność. Każdy może z bliska oglądać mundury, broń i pojazdy wojskowe. Na hipodromie za zamkiem odbywają się pokazy oddziałów rekonstrukcyjnych, a w niedzielę ulicami Niepołomic idzie widowiskowa defilada, podczas której prezentują się wszystkie oddziały biorące udział w imprezie.

W Niepołomickim Zamku oraz sąsiadującym Muzeum Dźwięku i Słowa na specjalnych makietach są rozgrywane największe bitwy z historii Europy i świata przy pomocy artystycznie wykonanych figur i modeli. W zamkowych komnatach przez 48 godzin non stop odbywa się maraton miłośników gier planszowych. Na dziedzińcu są prowadzone warsztaty taneczne, czy pokazy dawnej mody.

Wiodącym tematem tegorocznych Pól Chwały jest 400-lecie bitwy chocimskiej czy szerzej: wielkiej próby, przed którą stanęła w roku 1621 Rzeczpospolita Obojga Narodów, broniąc swych granic zarówno przed Imperium Osmańskim, jak i Szwedami.