Ząb. 100 lat najwyższej położonego kościoła w Polsce  

Abp Marek Jędraszewski w czasie homilii nawiązał do patronki parafii - św. Anny. - Św. Anna, patronka tej świątyni w sposób szczególny podkreśla, że się jest u siebie w domu. Św. Anna jest bardzo ściśle złączona z Matką Bożą i tak jak ona wskazuje na Chrystusa i Jego Ewangelię, w tym na zdanie „kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego” - podkreślił Biskup Krakowa.

Krakowski hierarcha odwołał się także do słów papieża Jana Pawła II z początku pontyfikatu, gdy wołał "Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi". - Bez Jezusa nie jesteśmy także w stanie zrozumieć ewangelicznego przesłania na temat nierozerwalności małżeńskiej. Bóg stwarzając człowieka jako mężczyznę i kobietę powołał ich do tego, by czynili sobie ziemię poddaną, mieli dzieci i żyli w nierozerwalnych związkach małżeńskich - podkreślił abp Jędraszewski. Metropolita krakowski dodał, że czasem małżeństwo może przeżywać różne kryzysy, ale z pełni przyjmowaną Ewangelią małżonkowie mogą je dobrze rozwiązać.

Uroczystość w Zębie była pełna akcentów góralskich. Podhalanie przybyli do świątyni w strojach góralskich, nie brakło kapeli regionalnej, czy delegacji z pocztami sztandarowymi. Kapłani mieli ornaty góralskie. Słowa pozdrowienia do metropolity krakowskiego na początku Mszy św. skierował proboszcz parafii ks. Kazimierz Sołtysik. Biskupa miejsca witali także mali górale i dorośli przedstawiciele wspólnoty w Zębie.

Do Zębu na uroczystości 100-lecia poświęcenia kościoła i 10-lecia jego konsekracji przyjechali duchowni z dekanatu Biały Dunajec, do którego należy parafia w Zębie.

Ząb jest miejscowością najwyżej położoną w Polsce. Stąd stylowy drewniany kościół św. Anny wznosi się 1013 metrów nad poziomem morza. Budowę świątyni rozpoczęto w 1915 roku i trwała ona 6 lat. 15 września 1921 roku odbyło się poświęcenie kościoła, a w 1932 r. ówczesny metropolita krakowski kard. Adam Stefan Sapieha erygował parafię w Zębie.

Ołtarz główny został wykonany przez Wojciecha Brzegę, przyjaciela Stanisława Witkiewicza W centralnym miejscu ołtarza głównego znajduje się obraz św. Anny. Po bokach znajdują się rzeźbione figury św. Jana ewangelisty i św. Jakuba Starszego. Ołtarze boczne, ambona i stale wykonane zostały po II wojnie przez Jana Tylkę.

W latach 2007-2011 dzięki mieszkańcom parafii oraz rodakom mieszkającym w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono generalny remont świątyni. Kościół 17 września 2011 r. konsekrował kard. Stanisław Dziwisz. Parafię tworzą mieszkańcy trzech wiosek: Zębu, Bustryku i Sierockiego. Obecnie wspólnota wiernych liczy około 2600 osób. Wśród nich są rodzice Kamila Stocha i on sam wraz z żoną.