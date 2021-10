Białka. Szybko dokończyli kosciół  

W homilii metropolita krakowski wskazał, że na historię kościoła w Białce Tatrzańskiej należy spojrzeć także poprzez wydarzenia historyczne. - Wiemy, że to co jest dziś nie jest łatwe ani dla nas osobiście, ani dla naszego narodu, ani dla Europy, dlatego że sprzysięgły się ogromne siły, które głoszą styl myślenia i życia taki, jakby Pana Boga nie było, kwestionujące istnienie i działanie Bożej Opatrzności. W konsekwencji narusza się najbardziej podstawowe prawdy o człowieku: kobiecie, mężczyźnie, małżeństwie, rodzinie. Głosi się absurdalne idee, które nie mają nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem, uważając je za jedynie słuszne i prawdziwe - mówił abp Marek Jędraszewski.

Biskup Krakowa zwrócił uwagę na rolę rodziny we współczesnym świecie. - Naród nie może żyć bez dzieci, a dzieci nie mogą żyć bez małżeństwa, rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny - podkreślił. Stwierdził, że na Polskę i jej samorządy jest wywierana presja, by uległy tej ideologii. - Jeżeli Matka Najświętsza broniła nas i dawała nadzieję w najbardziej trudnych czasach, to przecież niemożliwe, by nie słyszała naszych wołań, była obojętna na nasze modlitwy, zwłaszcza modlitwę różańcową. Ona nie opuści swoich dzieci, będzie razem z nami - powiedział metropolita.

Wszystkich zebranych na czele z metropolitą krakowskim pozdrowił ks. proboszcz Jan Byrski.

Proboszcz parafii przypomniał, że obecna świątynia parafialna w Białce Tatrzańskiej zaczęła powstawać w 1913 r., ale prace zostały przerwane przez zawieruchę wojenną. - Jednak po zakończeniu wojny tutejsi górale szybko wzięli się do pracy, co pozwoliło na to, by kościół został ukończony i uroczyście poświęcony, czyli konsekrowany w 1921 r. przez ks. bpa Anatola Nowaka, ówczesnego sufragana krakowskiego - podkreślał ks. Byrski.

Parafia pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Białce Tatrzańskiej powstała w 1637 roku na podstawie aktu erekcyjnego króla Władysława IV Wazy.

