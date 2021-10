Kraków. Chcą Orła Białego dla artysty  

Grupa osób popiera wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej o uhonorowanie poety i pieśniarza Leszka Długosza Orderem Orła Białego.

Artysta ukończył 18 czerwca bieżącego roku 80 lat. Wkrótce ukaże się jego kolejna płyta pt. "Muzyka tamtych dni". Był niegdyś podporą artystyczną kabaretu "Piwnica pod Baranami". Jego piosenki poetyckie cieszą się od wielu lat dużym uznaniem. Opublikował ponad 20 tomów poezji. Ze względu na krystaliczną czystość jego polszczyzny L. Długosza uhonorowano m.in. tytułem Mistrza Mowy Polskiej oraz Nagrodą im. Franciszka Karpińskiego.

Inicjatorką uhonorowania krakowskiego pieśniarza i poety najwyższym odznaczeniem polskim jest Jolanta Janus, znana menedżerka kultury. - Leszek Długosz jak nikt zasługuje na to odznaczenie. Jest on unikatem w pejzażu polskiej kultury. Zasługuje na to wyróżnienie także z powodu wartości etycznych, jakim służy i jakie wyznaje - mówi inicjatorka.

Wniosek do prezydenta w tej sprawie poparli do tej pory m.in. znany krytyk literacki Waldemar Smaszcz, polonista prof. Maciej Urbanowski, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierująca Biblioteką Kraków Agnieszka Staniszewska-Mól.

"Niby Stanisław Moniuszko, ojciec naszej opery narodowej, autor nieśmiertelnego »Śpiewnika domowego«, stworzył własną antologię znakomitej poezji dzięki autorskiej muzyce i wykonaniu. Znalazły się w niej wiersze wielu zapomnianych poetów, jak Stanisław Baliński czy Jerzy Liebert, bez których poezja polska byłaby znacznie, znacznie uboższa. Nawiązując do takich mistrzów słowa, nie tylko zachował najszlachetniejszy język, ze smutkiem można powiedzieć: niedzisiejszy, ale skoro śpiewana w naszych kościołach pieśń Kochanowskiego »Czego chcesz od nas, Panie« od wieków jest nam bliska, a powstałe przed ponad dwustu laty liryki Franciszka Karpińskiego to najczystsza poezja miłosna, możemy zaryzykować twierdzenie, że krakowski pieśniarz posiadł tajemnicę poetyckiego »momentu wiecznego«. Taka jest twórczość Leszka Długosza, która przyniosła mu uznanie, a nawet miłość czytelników oraz... wysokie odznaczenia państwowe. Przyznanie poecie Orderu Orła Białego byłoby podkreśleniem jego rangi artystycznej, a także zwróceniem uwagi na wyjątkową cechę jego twórczości - nieskazitelności słów, z których buduje on swoje utwory. Ich czystość dorównuje bieli z rozpostartych skrzydeł Orła Białego" - napisał W. Smaszcz w uzasadnieniu poparcia wniosku o odznaczenie poety.