- To istota ekonomii zbawienia, by nasze drogi do Boga, nieraz trudne i niełatwe, tak jak trudne i niełatwe są drogi wiodące na szczyty Tatr, prostowały się dzięki Matce Najświętszej - mówił abp Marek Jędraszewski do uczestników XIII Międzynarodowego Forum Górskiego, które odbywa się w Zakopanem 8 i 9 października. Spotkanie jest poświęcone 160. rocznicy Objawień Maryjnych na Wiktorówkach i ma miejsce w zakopiańskiej "Księżówce".

Jednym z gości spotkania był metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. - Bóg dał ludziom Matkę Najświętszą, która objawiła się na Wiktorówkach i chciał, by ludzie nie zapomnieli o tym wydarzeniu, przybywając w to miejsce i dostępując wielu łask - mówił krakowski hierarcha.

Arcybiskup podkreślił, że Bóg coś daje ludziom poprzez Maryję i ci, którzy mają dobre serca, przyjmą to, dostrzegając w tym przejawy ekonomii zbawienia. - Jestem głęboko przekonany, że najlepiej wyraził to Ojciec Święty Jan Paweł II w cytowanym wpisie, że u stóp tych gór jest Matka Boża po to, by się prostowały drogi ludzi do Boga. To istota ekonomii zbawienia, by nasze drogi do Boga, nieraz trudne i niełatwe, tak jak trudne i niełatwe są drogi wiodące na szczyty Tatr, żeby te drogi prostowały się dzięki Matce Najświętszej, dobroci, szlachetności i poświęceniu ludzi i by w tym zakątku naszej ojczyzny było wiadomo wszystkim, kto jest prawdziwą Królową Tatr - podkreślił abp Jędraszewski.

XIII Międzynarodowe Forum Górskie odbywa się pod honorowym patronatem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego oraz marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego. Organizatorami wydarzenia są Starostwo Powiatowe w Zakopanem wraz z Tatrzańską Agencją Rozwoju, Promocji i Kultury.

Matka Boża objawiła się w okolicach Rusinowej Polany małej dziewczynce - Marysi w 1861 roku. Od tego czasu górale otoczyli to miejsce szczególnym kultem. Powstało sanktuarium, w którym wiele osób zawiera związki małżeńskie, ale też przychodzą tu ludzie gór. Mur okalający sanktuarium to symboliczny cmentarz, na którym widnieją tablice z nazwiskami osób, które zginęły w górach albo były z nimi związane.