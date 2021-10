Żywy pomnik Jana Pawła II  

Tegoroczny, XXI Dzień Papieski odbywał się pod hasłem: "Nie lękajcie się", nawiązującym do słów wypowiedzianych przez Jana Pawła II podczas inauguracji pontyfikatu.

Stypendyści FDNT wzięli udział m.in. w Mszy św., którą odprawiono w sanktuarium św. Jana Pawła II na krakowskich Białych Morzach. Przewodniczący Mszy św. abp Marek Jędraszewski zaznaczył, że papież wielokrotnie zwracał uwagę, by bez lęku otworzyć się na Chrystusa i Boże miłosierdzie. Mówił o tym m.in. na początku swojego pontyfikatu oraz w 2002 r. w Łagiewnikach. - Między tymi dwoma stwierdzeniami: "Otwórzcie drzwi Chrystusowi" i "Jezu, ufam Tobie" zamyka się całe przesłanie wielkiego pontyfikatu św. Jana Pawła II Wielkiego. Nie lękać się, ale przede wszystkim ufać Jezusowi - powiedział arcybiskup. - To jest przesłanie na dzisiaj dla każdej i każdego z nas. Nie wolno nam się lękać. Mamy obowiązek i wielkie zadanie, wszędzie, gdzie jesteśmy, otwierać drzwi Chrystusowi, ale mamy te drzwi dla Chrystusa otwierać po to, aby całą głębią naszej wiary, nadziei i miłości zawierzać siebie Chrystusowi na dziś, na jutro, na wieczność i wyznawać za św. s. Faustyną nasze najgłębsze drgnienia własnego przepełnionego nadzieją serca: "Jezu, ufam Tobie" - mówił metropolita m.in. do stypendystów FDNT.