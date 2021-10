Czas uwielbienia. 16. Festiwal "7 x Gospel"  

Hasłem festiwal stało się słowo "Teraz". - Wybór hasła zawsze poprzedzają modlitwa i dyskusja, podczas których staramy się wsłuchać w to, co chce nam podpowiedzieć Duch Święty. Tym razem nie mieliśmy wątpliwości, że festiwal będzie niczym pomost łączący 2020 i 2021 r. - opowiada Justyna Pająk, należąca do Stowarzyszenia "Gospel" w Krakowie. - W ubiegłym roku, w ciemnym, depresyjnym czasie pandemii, gdy wydawało się, że nasze wydarzenie nie ma prawa się odbyć, udało się je zorganizować (z zachowaniem zasad sanitarnych), choć wszyscy wokoło odwoływali koncerty i różne festiwale. Byliśmy więc światłem, niosąc ludziom nadzieję i głosząc - poprzez muzykę - słowo Boże - dodaje.

W tym roku Festiwal "7 x Gospel" też niesie światło, a jego twórcy starają się również tłumaczyć uczestnikom, że zawierzenie Panu Bogu powinno odbywać się tu i teraz, a nie dopiero wtedy, gdy się wyszalejemy albo będziemy Go potrzebować.

Od poniedziałku 11 października trwają tematyczne warsztaty, a w najbliższy weekend odbędą się dwa otwarte dla publiczności wydarzenia. Pierwsze z nich to Wieczór Uwielbienia (16 października, godz. 19.30, hala Kärcher Cracovia, al. Focha 40, wstęp wolny). Tej nocy zjednoczą się różne chóry gospel, by znaleźć wspólne brzmienie i wraz z uczestnikami koncertu modlić się również za tych, którzy jeszcze Boga nie znają, by przyszli na festiwal, tu Go poznali, zostali dotknięci Jego miłością i by od tego momentu odważnie szli za Jezusem.

Na niedzielę 17 października (godz. 18, hala Kärcher Cracovia, obowiązują bilety) zaplanowano z kolei koncert finałowy, podczas którego wystąpi ponad 100-osobowy chór uczestników 23. Warsztatów Gospel w Krakowie (poprowadzą go dwaj artyści - Dathan Thigpen z USA i Wayne Ellington z Wielkiej Brytanii) oraz chór Warsztatów A Cappella pod dowództwem Michała Matuszewskiego. Zaśpiewają również uczestnicy Warsztatów dla Muzyków, którzy zagrają z muzykami tworzącymi zespół akompaniujący chórowi.

Szczegółowe informacje o festiwalu i biletach na koncert finałowy można znaleźć na www.7xgospel.pl. Patronat medialny nad wydarzeniem objął m.in. "Gość Niedzielny". Więcej o festiwalu pisaliśmy w numerze 40. "Gościa Krakowskiego" (na 10 października).