Wielkie rekolekcje w Łagiewnikach  

Akt został proklamowany w 2016 r. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W modlitewnym zgromadzeniu uczestniczyło wtedy ok. 150 tys. wiernych z prezydentem RP i Episkopatem na czele. Przygotowując się do 5. rocznicy tego wydarzenia, od 15 do 24 października w bazylice Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach odbędą się rekolekcje pod hasłem: "Realizacja Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w Kościele, Narodzie i Państwie Polskim".

Nauki rekolekcyjne będą głoszone przez 10 dni przez biskupów z rożnych diecezji, którzy będą rozważać poszczególne wezwania Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana oraz praktyczną realizację tych wezwań w życiu narodowym, parafialnym, rodzinnym i indywidualnym. Rekolekcje rozpoczną się w piątek 15 października podczas Godziny Miłosierdzia i Mszy św. o godz. 15.20. Uroczystości przewodniczyć będzie bp Leszek Leszkiewicz z Tarnowa.

W kolejne dni rekolekcjonistami będą: bp Stanisław Jamrozek, delegat KEP ds. ruchów intronizacyjnych (Przemyśl), bp Jan Zając (Kraków), bp Janusz Mastalski (Kraków), bp Piotr Greger (Bielsko-Biała), bp Damian Muskus OFM (Kraków), bp Jan Piotrowski (Kielce), bp Krzysztof Chudzio (Przemyśl), bp Ignacy Dec (Świdnica). Ostatniego dnia rekolekcji (w niedzielę 24 października) nastąpi odnowienie Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Rekolekcje będą transmitowane przez Telewizję Miłosierdzie i Radio Miłosierdzie, a szczegółowy program można znaleźć na www.milosierdzie.pl.