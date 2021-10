Abp Jędraszewski: Pogłębianie wiary i szacunek dla rozumu  

Uroczystość rozpoczęła się w dniu 43. rocznicy wyboru patrona uczelni na papieża Mszą św. odprawioną w sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach. Następnie społeczność akademicka spotkała się w sali konferencyjnej budynku Fides Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się". - Doświadczanie i pogłębianie wiary, szacunek i upominanie się o godność ludzkiego rozumu, doświadczenie własnej ojczyzny, coraz bardziej mądre wracanie do jej historii, do zobowiązań, które na nas spoczywają, sięgając do przeszłości, do ufnego wychylenia się w przyszłość, by prowadzić dialog z całym światem - oto największe zadania, jakie stoją przed profesorami, nauczycielami akademickimi i młodzieżą Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II - mówił w trakcie Mszy św. abp Marek Jędraszewski, który jest Wielkim Kanclerzem uczelni. Mszę koncelebrowali m.in. abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, i kard. Stanisław Dziwisz, metropolita senior archidiecezji krakowskiej.

Powołując się na poetę Fryderyka Hölderlina i filozofa egzystencjalistę Martina Heideggera, metropolita krakowski powiedział, że dziś "marność zdaje się osiągać takie poziomy, które budzą lęk i zagubienie". - Jak można być człowiekiem w tym dzisiejszym tak zwanym postępowym świecie? W świecie, w którym człowiek ma żyć bez wiary, "jakby Boga nie było"; ma żyć, wyrzekając się rozumu, w epoce ogłoszonej jako czas "post-prawdy", w epoce, w której pragnie się budować sukces polityczny i poparcie społeczeństwa, bardzo często opierając swój program na fake newsach, a niekiedy wprost na ordynarnych kłamstwach. Jak żyć w czasach, w których nie rozum ma decydować o sile argumentów, ale emocje? - pytał arcybiskup. Nawiązał także do postaci patrona uczelni. - Wsłuchując się w jego głos, pogłębiając znajomość jego nauczania, będziemy mogli być świadkami nie marnego czasu, ale autentycznego humanizmu, który pociąga innych - chrześcijańskiego humanizmu - powiedział Wielki Kanclerz.

Głos zabrał także ks. prof. Robert Tyrała, rektor UPJP2. - Wspólnota akademicka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przychodzi zawsze i chętnie do tego sanktuarium, dlatego że tutaj czujemy się jak w domu - w domu Jana Pawła II. Czujemy, że on prowadzi nas i trzyma mocno za rękę - mówił rektor uczelni. - Jesteśmy pewni, że "fides et ratio" [wiara i rozum] jest naszym zadaniem. (…) Oby ten nowy rok akademicki był rokiem podążania śladem Jana Pawła II dla nas wszystkich - powiedział rektor.

W liście odczytanym w trakcie uroczystości papież Franciszek życzył społeczności akademickiej, aby "kolejne lata działalności Uniwersytetu były czasem owocnego studium prawdy, nabywania wiedzy i twórczego stosowania jej w życiu osobistym i społecznym, dla dobra ludzi i na chwałę Boga".

Na UPJP2 kształci się obecnie 3 tys. studentów i doktorantów. Z powodów epidemicznych nauka odbywa się teraz systemem hybrydowym - stacjonarnie i zdalnie. Rektor poinformował, że w listopadzie bieżącego roku uczelnię czeka międzynarodową wizytacja watykańskiej agencji ds. ewaluacji i promocji jakości uniwersytetów oraz wydziałów kościelnych, a wiosną przyszłego roku zostanie ocenione siedem dyscyplin naukowych. W liście skierowanym do społeczności akademickiej UPJP2 prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda życzył jej, by rozpoczęty rok akademicki "przebiegał bez zakłóceń". "Uczelnie pełnią szczególną społeczną rolę, a ich misja pozostaje niezmienna od stuleci: poszukiwanie prawdy, coraz lepsze rozumienie mechanizmów i zjawisk rządzących światem przyrody, badanie i opis ludzkiej aktywności to tylko niektóre najważniejsze zadania instytucji naukowych. Należy do nich także kształcenie elity i przekazywanie młodym pokoleniom akademickiego etosu" - dodał prezydent RP.