Wiele atrakcji czekało na podopiecznych z Domu Dziecka Przystań Szczęśliwe Jutro we Wróblówce, gdzie przez całą sobotę 16 października odbywał się festyn.

Podopieczni z Przystani Szczęśliwe Jutro mieli możliwość osobistego podziękowania i pogratulowania wyczynu Mateuszowi Cyrwusowi i jego teamowi w składzie: Andrzej Opacian, Marcin Bednarczyk, Adam Mozdyniewicz.

Mateusz Cyrwus wyruszył w charytatywną trasę na rowerze z Krakowa do Warszawy. Przemierzył ponad 300 kilometrów. Start miał miejsce na Rynku Głównym w Krakowie, a finał - przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. - Dobro powraca i ja w to naprawdę wierzę. Dzieci te nie mają łatwego startu, ale dzięki wychowawcom i pracownikom placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dzięki takim osobom jak my, mają szansę dostrzec odpowiedni kierunek, obrać właściwy kurs i wykorzystać możliwości oraz potencjał, który drzemie przecież w każdym z nas - podkreślał Mateusz Cyrwus.

Podczas pikniku było sporo atrakcji i zaproszonych gości. Występ zespołu OwCok z Jabłonki z pokazem tańca i śpiewu wprowadził zebranych w dobry nastrój. O podniebienia zadbały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Jabłonki-Bory, które przygotowały swoje regionalne dzieła kulinarne. Dojechała także drużyna sportowa Niedźwiedzie z Orawy i paraolimpijka Iweta Faron. Niespodziankę podczas sobotniego festynu sprawili uczestnikom właściciele i personel nowotarskiej restauracji Vincirore, którzy zaprosili na krajobrazowe i smakowe zwiedzanie Sycylii. Uczestników sobotniego wydarzenia pozdrowił Tadeusz Rafacz, przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego.

Do wspólnej zabawy z dziećmi z Wróblówki zostali zaproszeni także wychowankowie rodzinnych domów dziecka prowadzonych przez siostry zakonne ze Spytkowic, Dursztyna i Szaflar.

Dom Dziecka Przystań Szczęśliwe Jutro we Wróblówce prowadzi Fundacja Szczęśliwe Jutro. Obiekt powstał w dawnej szkole podstawowej we Wróblówce, został wydzierżawiony przez Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu. Dom Dziecka został otwarty w 2019 r. Może w nim mieszkać do 15 osób. Placówkę zwiedzał i poświęcił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.