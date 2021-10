Wayne na wydarzenia związane z muzyką gospel przylatuje do Polski od 2006 roku. Jest zapraszany przez Stowarzyszenie "Gospel" w Krakowie. Przypomniał o tym, opowiadając, że sporo osób w Wielkiej Brytanii, gdzie mieszka, słysząc, iż leci do Polski na wydarzenia gospel, nie dowierza. Zdziwieni pytają, po co się tu pojawia, przecież gospel ma się dobrze w wielu innych krajach, ale nie w Polsce... Wayne cierpliwie tłumaczy im wtedy, że właśnie w Polsce gospel ma się świetnie, bo od wielu lat działa tu grupa pasjonatów organizujących m.in. festiwal gospel. Wayne Ellington zapewniał też, że bardzo lubi tu przyjeżdżać. - Dziękuję ci, Polsko, za dobre przyjęcie - mówił.

Dathan Thigpen zauważył z kolei, że ubiegły rok był dla wszystkich trudnym doświadczeniem. Wiele osób jesienią było chorych na covid. Wiele też straciło bliskich. - To było także moim doświadczeniem. W złych czasach warto pamiętać, że to Bóg podnosi naszą głowę ku górze. Podnosi nas też, gdy upadamy i naprawia, gdy coś się w nas psuje. Bóg widzi również wszystko, co się z nami dzieje. Także wtedy, gdy przechodzimy przez ciężkie sytuacje. Nawet nie wiemy, że to On pomaga, posługując się często innymi ludźmi - przekonywał D. Thigpen.

Wspominał też, że kiedyś był w świecie ciemności, którym rządzi szatan pragnący zwodzić człowieka i wmawiać mu, że ma być królem swojego życia. - W królestwie ciemności są narkotyki, alkohol, zło, smutek... Wszystko to, co nie uzdrawia naszego serca. Po drugiej stronie jest jednak królestwo Boga, Chrystusa, który za nas zmarł na krzyżu. Podjąłem decyzję, że chcę, aby to On był Królem mojego życia. Ty też możesz powiedzieć: "Jezu, chcę, byś był moim Królem" - zachęcał Dathan.

Podczas koncertu wystąpił ponad 200-osobowy chór uczestników 23. Warsztatów Gospel w Krakowie, chór Warsztatów A Cappella pod dowództwem Michała Matuszewskiego oraz uczestnicy Warsztatów dla Muzyków, którzy zagrali z muzykami tworzącymi zespół akompaniujący chórowi.

Wydarzeniu patronował m.in. "Gość Krakowski".