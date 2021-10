Festiwal od początku organizuje Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Solarzowej w Białym Dunajcu wraz z tamtejszym Urzędem Gminy. Hasłem przewodnim wydarzenia były słowa Jana Pawła II z homilii wygłoszonej 22 października 1978 r. w czasie Mszy św. rozpoczynającej jego pontyfikat: "Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi... Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!".

Festiwal był podzielony na konkurs plastyczny i literacki oraz przegląd zespołów muzycznych, chórów, grup śpiewaczych, śpiewaków, solistów, poetów, recytatorów, gawędziarzy i grup teatralnych.

Podsumowanie konkursu odbyło w niedzielny wieczór 17 października w kościele parafialnym w Białym Dunajcu. - Bardzo dziękuję wszystkim, organizatorom za podjęty trud, opiekunom dzieci za ich przygotowanie, bo właśnie pamięć o Ojcu Świętym jest najważniejsza. Pokolenie dzisiejszych 50-latków i starszych bardzo świadomie może nawiązywać do pontyfikatu Jana Pawła II, ale młodsi już nie. To jest nasze zadanie, aby choćby poprzez ten festiwal ukazywać im całe bogactwo nauczania papieża z Polski - podkreślał Władysław Filar, wicestarosta powiatu tatrzański.

"Jury z satysfakcją podkreśla duże zainteresowanie osobą i dziełem świętego Jana Pawła II, łączące pokolenia. Z zainteresowaniem i przyjemnością oglądało scenki teatralne, recytacje i wykonania słowno-muzyczne wszystkich uczestników, od najmłodszych do seniorów. Z kolei komisja oceniająca prace plastyczne przyznała, że prace cechowały się oryginalnym widzeniem plastycznym" - czytamy w protokole pokonkursowym.