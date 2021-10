Kraków. Rzeczpospolita im podziękowała  

Odznaczenie nawiązujące do przedwojennego Krzyża Niepodległości, przyznaje się za zasługi w działalności w latach 1956-1989 na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w PRL.

Tym razem Krzyże Wolności i Solidarności otrzymali: Margarita Aleksiejew, Wojciech Frazik, Andrzej de Junosza Załuski, Agnieszka Kasperowicz, Bożena Kubit, Maciej Kuś, Mirosław Lasek, Dariusz Leśniak, Jacek Lichoń, Krystyna Lubańska, Stefania Lubańska, Rafał Marchewczyk, Przemysław Markiewicz-Zahorski, Wojciech Modelski, Daniel Mosio, Antoni Pikul, Małgorzata Poniedziałek, Piotr Poniedziałek, Beata Popławska-Walusiak, Leszek Posyniak, Dariusz Rupiński, Andrzej Sarnecki, Barbara Smardz, Zenon Sotwin, Bolesław Szarkowicz, Wiesław Żurawski. Nie wszyscy z nich odebrali odznaczenie w dniu dzisiejszym w gmachu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Krzyże otrzymali pośmiertnie: Andrzej Ciesielski, Teresa Fischer, Zbigniew Konstanty, Krystyna Załuska i Michał Żurek. - Dziś nadszedł ten czas, że ojczyzna was wynagradza. (...) Wasza postawa będzie drogowskazem dla wszystkich, którzy po was przyjdą - powiedział M. Szpytma.

Głos w imieniu odznaczonych zabrał W. Frazik. - Kiedy zaczynaliśmy naszą działalność, walkę z systemem komunistycznym, nie liczyliśmy na odznaczenia czy wyróżnienia. Raczej można było spodziewać się represji i na wiele osób one spadły. Niektórzy za swoją aktywność zapłacili bardzo wysoką cenę. (...) Myślę, że mamy poczucie, że odebraliśmy to odznaczenie nie tylko w swoim imieniu. Ja mam przed oczyma swoich współpracowników, których nazwisk ze względów bezpieczeństwa nigdy nie poznałem, a potem gdzieś znikli i nie udało się tych nazwisk ustalić. Bardzo zasłużeni i zaangażowani pozostali anonimowi - powiedział historyk. Był on niegdyś działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów i kolporterem wydawnictw podziemnych w okresie stanu wojennego. Jako uczony, pracownik oddziału IPN w Krakowie, zaangażował się w badanie i przypominanie osób, nie zawsze szerzej znanych, zasłużonych w walce o niepodległość w czasie ostatniej wojny i po niej. Jest autorem książki o swoim mistrzu historycznym prof. Wacławie Felczaku, w czasie wojny dzielnym kurierze rządu RP na uchodźstwie między Węgrami a okupowanym krajem. Wojciech Frazik redaguje także czasopismo naukowe "Zeszyty Historyczne WiN".