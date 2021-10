Biskupi w Watykanie  

Spotkanie zakończyło cykliczną wizytę ad limina apostolorum. Wizyty biskupów są okazją do składania sprawozdań o stanie ich diecezji oraz umocnienia więzi z papieżem. - Papież zna sytuację Kościoła w naszym kraju i jest przekonany o silnej roli autorytetu, jakim jest ksiądz, a zwłaszcza proboszcz. Ojciec Święty mówił: "Trwajcie przy tym autorytecie, budujcie go i traktujcie jako wielki Boży dar". Byliśmy zaskoczeni i wdzięczni za te słowa - powiedział po spotkaniu abp Marek Jędraszewski. - Spotkanie z Ojcem Świętym nacechowane było serdecznością i poczuciem wspólnej troski o Kościół (...). Spotkaliśmy się z ojcem i bratem w biskupstwie, który razem z nami dzieli radości, smutki, cierpienia i nadzieje Kościoła. Wracamy do Polski umocnieni i pełni nadziei - dodał metropolita krakowski.

W trakcie wizyty ad limina apostolorum odbyły się spotkania w rozmaitych urzędach watykańskich. - Spotkaliśmy się z ogromną gotowością do słuchania i chęcią niesienia pomocy. Wiele osób podkreślało, że na tle innych krajów europejskich Polska jest swoistymi płucami, dzięki którym Kościół katolicki w Europie może jeszcze oddychać - mówił abp Jędraszewski.