Założone na głowę okulary Holo Lens 2 nie zasłaniają widoku tego, co jest przed nami - możemy w nich chodzić po pokoju, nie wpadając na meble i ściany. Jednocześnie umożliwiają oglądanie obrazów pochodzących z komputera lub oddalonej kamery i porównywanie obu rzeczywistości w tym samym momencie. Na tym właśnie polega mieszana rzeczywistość (Mixed Reality).

Do czego takie coś może służyć? Wyobraźmy sobie, że montujemy meble z Ikei. Co chwilę trzeba odkładać deski i śrubki, patrząc na rysunki, które pokazują, jak to złożyć. Zamieszanie jest niezłe. A teraz wyobraźmy sobie, że gogle mieszanej rzeczywistości wyświetlają nam obraz sposobu składania i jednocześnie widzimy trzymane w rękach deski oraz śruby i montujemy według schematu. Różnica jest potężna. Ale to nie wszystko.

Zastanówmy się teraz, w którym miejscu człowiek ma trzustkę. Kiedy patrzymy na obraz w atlasie anatomicznym, a potem na stojącego przed nami kolegę, nie jest to tak do końca jasne. Kiedy w mieszanej rzeczywistości możemy nałożyć obraz (model) z atlasu czy komputera na obraz człowieka przed nami, sytuacja znacznie się upraszcza. Co więcej, obrazem modelu możemy dowolnie manipulować, obracać go, powiększać i pomniejszać za pomocą ruchów rąk, bez dodatkowego sprzętu. W ten (między innymi) sposób działa rzeczywistość mieszana.

Znaczenie czegoś takiego w nauczaniu przyszłych medyków jest nie do przecenienia. Bo choć lekarze powinni znać całą anatomię, od budowy narządów, tkanek i komórek po procesy chemiczne, które zapewniają jej funkcjonowanie, to przez wiele lat wiedzę tę czerpano z książek. Dziś, dzięki rozwojowi technologii, do nauki i podnoszenia kwalifikacji coraz częściej wykorzystuje się możliwości, jakie daje MR. Tym bardziej, że dzięki łączności internetowej nie wszyscy muszą siedzieć w tej samej sali. Ułatwienie w zdalnej konsultacji nawet na bieżąco, w czasie zabiegu operacyjnego, z możliwością jednoczesnego oglądania tego, jak przebiega zabieg w porównaniu z jego wcześniej zaplanowanym przebiegiem, może się niekiedy okazać krytyczne.

Zastosowanie rzeczywistości mieszanej wchodzi w zakres projektu "Doskonały Uniwersytet", realizowanego w Collegium Medicum UJ od 2018 r., kiedy po raz pierwszy technologia ta została użyta podczas przygotowań do operacji serca wykonywanej przez zespół prof. Dariusza Dudka.

Projekt "Doskonały Uniwersytet" jest realizowany pod kierownictwem dr. Włodzimierza Moczurada i dr. Mariusza Trojaka z UJ i finansowany z kasy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennikarze zaproszeni na pokaz sprzętu Holo Lens 2 mieli niepowtarzalną okazję obejrzenia trójwymiarowych modeli wnętrza ludzkiego ciała i manipulowania nimi w wirtualnej przestrzeni na tle prawdziwego pokoju i twarzy innych znajdujących się w nim osób. Przeżycie jedyne w swoim rodzaju!