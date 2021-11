Baza rodzin Szlachetnej Paczki została otwarta  

Pani Karolina jest samotną matką. Dwoje z jej dzieci wymaga stałego, specjalistycznego leczenia. "Najważniejsze jest zapłacenie czynszu i rachunków. Z resztą musimy sobie jakoś radzić" - wyznaje kobieta. Na życie zostaje im nieco ponad 9 zł na dzień na osobę. Kiedy - mimo zimy - mówią: "Nie mam się w co ubrać", opisują prawdę.

- Od lat wspieramy tych, którzy znajdują się w potrzebie. Pomagamy rodzinom, które nie mają zimowych ubrań. Rodzinom, które otwierając lodówkę, nie mają tam czego szukać. Już teraz każdy może wybrać swoją rodzinę, dla której przygotuje Szlachetną Paczkę, czyli specjalny prezent, który doda jej sił - mówi Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia "Wiosna", organizatora programu, i apeluje: - Zbierz bliskich, kolegów z pracy czy szkoły i wspólnie przygotujcie Szlachetną Paczkę, która stanie się realnym, skrojonym na miarę potrzeb wsparciem dla wybranej rodziny. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na pomoc wolontariusza.

Czasem ciepły koc albo puszyste ręczniki mogą być największym skarbem. Agnieszka Ozga-Woźnica

Stowarzyszenie ma też nadzieję, że i w tym roku paczka zjednoczy Polaków, a pomagających nie będzie mniej, tylko więcej. W bazie rodzin dostępnej na stronie www.szlachetnapaczka.pl jest już ponad 5 tys. opisów rodzin z ponad 600 lokalizacji. Co więcej, baza nadal będzie poszerzana, bo w ostatnich tygodniach wolontariusze odwiedzili ponad 10 tys. domów osób samotnych, seniorów, chorych i rodzin w trudnym położeniu, by dowiedzieć się, czego potrzebują. Drugie tyle jeszcze odwiedzą.

- Nie chcemy zostawiać nikogo bez pomocy i jednocześnie mamy obawę, czy nie jesteśmy zbyt zmęczeni wszystkim, co dzieje się dookoła, żeby znaleźć jeszcze siłę na to, żeby mądrze pomóc i zrobić paczkę. Liczymy na naszych dotychczasowych darczyńców, ale wiemy, że pandemia zmieniła sytuację wielu z nich. Dużym wyzwaniem będzie zmobilizowanie nowych osób, której do tej pory nie angażowały się w Szlachetną Paczkę - nie ukrywa Joanna Sadzik.

Paczkę, w której znajdą się produkty potrzebne dla rodziny, można przygotować samodzielnie, z przyjaciółmi, rodziną, w firmie albo w szkole. Średnio jedną paczkę przygotowuje co roku aż 24 osób, a najważniejsze jest, aby spełnić potrzeby, która rodzina określiła jako najpilniejsze.

W całej Polsce działać będzie ponad 600 magazynów, do których będzie można przywieźć lub wysłać paczki przesyłką kurierską. Dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem (11 i 12 grudnia) odbędzie się tzw. weekend cudów, podczas którego wolontariusze wyruszą do domów w całej Polsce z paczkami od darczyńców.

Choroba kogoś z rodziny to częsty powód znalezienia się w trudnej sytuacji finansowej. Agnieszka Ozga-Woźnica

Szlachetna Paczka jest organizowana od 2001 r. Tylko w ub. roku pomoc materialną otrzymało ponad 14 tys. rodzin z 93 miejscowości. W akcję zaangażowało się 11 tys. wolontariuszy. Wartość przekazanych paczek przekroczyła 51 mln zł, a w pomoc zaangażowało się ponad 420 tys. Polaków.

Akcję, jak co roku, wspierają ambasadorzy, m.in. narodowa reprezentacja Polski w piłce nożnej, tenisistka Iga Świątek oraz ratownicy GOPR wraz z himalaistami Krzysztofem Wielickim i Kingą Baranowska

Dla tych, którzy paczkę będą przygotowywać po raz pierwszy, powstał poradnik, który można znaleźć na www.szlachetnapaczka.pl/poradnik-darczyncy. Działa też specjalna infolinia.