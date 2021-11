Kłopoty 37-latka rozpoczęły się, gdy jako młody chłopak próbował narkotyków i alkoholu. Nałogi wpędziły go w bezdomność. Gdy jego sytuacja była już dramatyczna, spotkał wtedy na swojej drodze wolontariuszy Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, organizacji prowadzonej przez braci kapucynów w Krakowie, zajmującej się pomocą ludziom w kryzysie bezdomności.

- Wiele razy mijałem szczęśliwych ludzi na ulicy, mijałem rodziny idące do kościoła... W końcu przyznałem, że sam nie dam rady. Stanąłem przed Bogiem taki, jaki jestem. Błagałem Go, aby dał mi nowe życie i po raz kolejny Bóg nie odwrócił się ode mnie. Pokazał mi życie stabilne, choć niekoniecznie łatwiejsze. Obecnie doświadczam Bożej łaski każdego dnia. To jest coś tak pięknego, że nie można tego opisać słowami - mówił w Asyżu.

Sebastian podzielił się wspomnieniem samego siebie: "śpiącego na ławkach, brudnego i pijanego". - Ale dziś Bóg pozwala mi rozpoznać się w swoim Słowie. W Nim zrodziło się moje pragnienie, żeby w przyszłości, kiedy stanę na nogi, też pomagać innym. Wcześniej nienawidziłem siebie, teraz się akceptuję. Dzięki Bogu chcę zmieniać swoje życie. Dziś czuję się wolnym człowiekiem, który patrzy na siebie i innych poprzez pryzmat Bożej miłości. Mam świadomość, że przede mną jeszcze dużo pracy, ale nie jestem sam, bo jest ze mną Bóg i wielu ludzi - zapewniał podczas spotkania z Ojcem Świętym.

Pielgrzymkę pięciu osób z doświadczeniem bezdomności do Asyżu na spotkanie z papieżem Franciszkiem w ramach obchodów 5. Światowego Dnia Ubogich zorganizowało Dzieło Pomocy św. Ojca Pio.

Kapucyńska organizacja od ponad 17 lat towarzyszy osobom doświadczającym bezdomności. Oferuje pomoc podstawową, jak łaźnia, pralnia, garderoba, żywność, oraz specjalistyczną, czyli wsparcie socjalne, zawodowe, mieszkaniowe, prawne, duchowe. Od 9 lat w Dziele prowadzony jest program mieszkaniowy, dzięki któremu już kilkadziesiąt osób pokonało bezdomność i prowadzi w pełni samodzielne życie. Rocznie ze wsparcia Dzieła Pomocy św. Ojca Pio korzysta ponad 1600 osób doświadczających bezdomności.