Nowa sala widowiskowa Miejskiego Centrum Kultury może pomieścić niemal 500 osób. W piątkowy wieczór 19 listopada wszystkie miejsca były zajęte. Trudno się dziwić, bo przed nowotarską publicznością zaprezentowały się gwiazdy polskiej estrady na czele z Edytą Górniak, która wspólnie z Mietkiem Szcześniakiem wykonała "Dumkę na dwa serca". Podczas koncertu nie zabrakło także innych szlagierów filmowych.

Gościem nowotarskiej gali otwarcia Miejskiego Centrum Kultury był również Krzesimir Dębski, znany polski kompozytor. Utwory jego i innych artystów wykonywała Orkiestra Kameralna Silesian Art Collective. Na scenie zaprezentowali się także Ania Byrcyn i Rafał Szatan. Publiczność żywo zareagowała na ich wykonanie piosenki "The Time of My Life" z filmu "Dirty Dancig".

Przed koncertem gości przywitał burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha, a obiekt po generalnym remoncie poświęcił ks. Stanisław Strojek, dziekan nowotarski i proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wśród publiczności byli też inni kapłani z nowotarskiego dekanatu. Występy znakomitych artystów oklaskiwali również podhalańscy parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele różnych organizacji i instytucji.

Remont sali widowiskowej i przebudowa dawnego Miejskiego Ośrodka Kultury pochłonęły aż 35 milionów złotych. Wspólne świętowanie zakończyło się wzniesieniem toastu, a włodarze miasta zaprosili na smakowitości przygotowane przez jedną z nowotarskich restauracji.

Piątkowy koncert prowadził dyrektor MCK Andrzej Lichosyt wraz z żoną Wiktorią.

W ten weekend zaplanowano także dwa inne koncerty z okazji otwarcia MCK. W sobotę o godz. 20 w Nowym Targu wystąpi Daria Zawiałow, a w niedzielę, także o godz. 20, rozpocznie się koncert pod hasłem "Nowotarscy artyści w hołdzie Krzysztofowi Krawczykowi". Wszystkie koncerty są biletowane.