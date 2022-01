Akcja #KolędaDlaHospicjum2021  

Krakowskie Hospicjum św. Łazarza rozpoczęło drugą edycję akcji #KoledaDlaHospicjum, która ma zachęcić do śpiewania kolęd i utworów świątecznych, a jednocześnie wesprzeć placówkę finansowo.

Akcja ma na celu wyrażenie solidarności z chorymi oraz wsparcie finansowe najstarszego w Polsce Hospicjum św. Łazarza, które z powodu trwającej pandemii zmaga się z poważnymi kłopotami finansowymi. Jest też zachętą do kultywowania świątecznych tradycji kolędowania i składania życzeń.

- Po ubiegłorocznym sukcesie tej inicjatywy i wielu pozytywnych opiniach osób, które podjęły kolędowe wyzwanie, chcemy ją kontynuować również w tym roku. Zachęcamy do kolędowania dla chorych w Hospicjum św. Łazarza - indywidualnie, grupowo, w pracy, czy też w domu - namawia Renata Połomska z hospicjum.

Aby wziąć udział w akcji wystarczy zaśpiewać kolędę lub piosenkę świąteczną, nagrać i udostępnić film w mediach społecznościowych (np. Facebook, Instagram czy YouTube), oznaczyć go hasztagiem #KolędaDlaHospicjum2021, złożyć kolędowy datek na rzecz hospicjum na stronie www.pomagam.pl/KoledaDlaHospicjum2021 oraz, co niezmiernie ważne, nominować 3 inne osoby. Inicjatywa potrwa do 2 lutego 2022 r.

"Niech nasze głosy złączą się i popłynie kolęda dla hospicjum, aby w te szczególne Święta nikt nie pozostał sam, ze swoją chorobą, bólem i lękiem o przyszłość, bo to dzięki płynącym z serca, prostym gestom życzliwości mogą dziać się małe, świąteczne cuda" - zachęcają organizatorzy.

Hospicjum św. Łazarza w Krakowie jest jednym z najstarszych w Polsce. Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum" zostało zarejestrowane w 1981 r. Z kolei dom hospicyjny otwarto w 1998 r. Głównym zadaniem hospicjum jest udzielanie pomocy medycznej i duchowej chorym w ostatnich stadiach schorzeń oraz ich rodzinom. Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. Św. Łazarza" jest Organizacją Pożytku Publicznego.