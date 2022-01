Obiady z Łagiewnik dla bezdomnych  

Jak informuje Małgorzata Pabis, rzecznik prasowy sanktuarium, środki na zakup posiłków pochodziły z Funduszu Miłosierdzia. Zostały one dostarczone do budynku Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk i tam od razu rozdane oczekującym na pomoc.

- Dzięki otwartym, pełnym wyobraźni sercom wielu ludzi, mogliśmy zakupić jedzenie i nasza restauracja Agape wydała dziś 250 obiadów. Ugotowaliśmy pyszną zupę jarzynową, a na drugie danie przygotowaliśmy ziemniaki z rybą i surówką. Wszystko to z samego rana zawieźliśmy do Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Mamy nadzieję, że ta niespodzianka sprawiła wiele radości potrzebującym w tym piątkowym, zimowym dniu - mówi ks. Mateusz Wyrobkiewicz, dyrektor Domu Duszpasterskiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i dodaje, że po Bożym Narodzeniu planowana jest jeszcze kolejna akcja: "Ciasto dla bezdomnych". - Jeśli ktoś chciałby włączyć się to piękne dzieło miłosierdzia, zapraszamy. Widzimy jak wiele osób potrzebuje dziś naszej pomocy i jak wiele radości sprawia każdy, nawet najmniejszy gest życzliwości - dodaje ks. Wyrobkiewicz.

Chętni do wsparcia akcji mogą wpłacać datki na Funduszu Miłosierdzia, który działa od kilku miesięcy w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Inspiracją do jego powstania były słowa św. Jana Pawła II, które wypowiedział dzień po konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia, 18 sierpnia 2002 roku na krakowskich Błoniach: "W obliczu współczesnych form ubóstwa, których jak wiem nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś - jak to określiłem w liście Novo millennio ineunte - «wyobraźnia miłosierdzia» w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie «świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr». Niech tej «wyobraźni» nie zabraknie mieszkańcom Krakowa i całej naszej Ojczyzny. Niech wyznacza duszpasterski program Kościoła w Polsce. Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi".

Datki na cele dobroczynne realizowane przez Fundusz Miłosierdzia można wpłacać na konto Kościoła Rektoralnego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w banku PEKAO S.A.; 65 1240 4432 1111 0000 4721 0286

z dopiskiem: "Fundusz Miłosierdzia"