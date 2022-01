Adwentowy koncert u dominikanów  

Będzie można usłyszeć opracowania tradycyjnych pieśni, nowe kompozycje oraz trzy premierowe utwory, które powstały specjalnie z myślą o koncercie. Ich autorem jest o. Dawid Kusz OP - wykładowca przedmiotów muzyczno-teoretycznych w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie oraz członek Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Liturgicznej.

O. Kusz zaznacza, że w krakowskiej bazylice dominikanów co roku podczas pasterki można usłyszeć piękne opracowania kolęd, a podczas Wigilii Paschalnej pieśni okresu Wielkiej Nocy. - Repertuar adwentowy jak dotąd nie doczekał się muzycznej oprawy, a jestem przekonany, że na to zasługuje. Stąd właśnie nowe kompozycje i cały koncert - wyjaśnia.

Sobotni koncert to okazja, aby wysłuchać zespołu Sancta Trinitas, działającego przy bazylice Świętej Trójcy w Krakowie i orkiestry pod dyrekcją kompozytora. Będzie to też sposobność do wspólnej modlitwy śpiewem. Kto nie będzie mógł być osobiście, może zobaczyć transmisję z wydarzenia w serwisie Liturgia.pl.

- Adwent to czas radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Pana, ale także na święta, w których celebrujemy Jego narodzenie się w ludzkim ciele. W przeżyciu tego czasu w sobotę poprowadzi nas muzyka - bogaty zbiór adwentowych pieśni, mądre i głębokie teksty oraz piękne melodie. Mamy nadzieję, że uwrażliwią one serca słuchaczy na spotkanie przychodzącego Jezusa - zachęca Michał Wsiołkowski z Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, który organizuje koncert.

Podczas wydarzenia zebrani będą mieli okazję usłyszeć trzy całkowicie nowe kompozycje, które powstały z myślą o sobotnim koncercie, a które zostały oparte na znanych adwentowych pieśniach: "Otwórz się niebo", "Veni, veni Emmanuel" i "Urząd Zbawienia ludzkiego".

Pieśni te zostaną wykonane w dwóch wersjach - najpierw w wersji liturgicznej, czyli tak, jak znane są ze Mszy św. Następnie utwory te będzie można usłyszeć w nowych, rozbudowanych i artystycznych opracowaniach w wykonaniu Chóru Kameralnego Sancta Trinitas oraz orkiestry.

Koncert rozpocznie się w sobotę 18 grudnia o godzinie 20.30 w bazylice Świętej Trójcy przy ul. Stolarskiej 12 w Krakowie. Wstęp wolny.