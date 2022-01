Nie zapomniano o potrzebujących  

W paczce znajdą się pierogi z kapustą i grzybami, chałka, konserwy mięsne i rybne, ciastka, drożdżówki, ciasto, czekolada, margaryna do smarowania pieczywa, zupa typu "gorący kubek" sałatka jarzynowa, napój, kawa i herbata oraz owoce. Do każdej paczki trafi też opłatek oraz ręcznie robiona kartka świąteczna z życzeniami. Caritas zaapelowała o przesyłanie kartek ze świątecznymi życzeniami jako wyrazu solidarności z osobami w trudnej sytuacji materialnej. Ponad dwa tysiące takich kartek dotarło do biura Caritas od szkół, przedszkoli, świetlic środowiskowych, harcerzy i osób prywatnych, również chorych i niepełnosprawnych.



Gorąca świąteczna zupa będzie wydawana 24 grudnia od godz. 12 do 14 w Kuchni św. Brata Alberta, którą Caritas prowadzi przy ul. Dietla 48 w Krakowie. Następnie między godz. 14 a 16 przed Starą Zajezdnią Kraków by DeSilva przy ul. św. Wawrzyńca 12 w Krakowie, czyli miejscem, które właściciel w ostatnich latach udostępniał bezpłatnie na Wigilie dla bezdomnych i ubogich, będą wydawane paczki świąteczne.



Paczki już 22 i 23 grudnia pakować będą wolontariusze: harcerze z ZHP i ZHR, wolontariusze z Centrum Wolontariatu Caritas i Szkolnych Kół Caritas oraz osoby, które po prostu chcą podarować trochę swojego czasu potrzebującym. 24 grudnia będą kończyć pakowanie paczek i wydawać je potrzebującym.



Wigilię organizowaną przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej dofinansowuje Gmina Miejska Kraków oraz Wojewoda Małopolski. Głównym Partnerem jest Transgourment Sp. z o.o., właściciel sieci sklepów Selgros.



Zaproszenia do odbioru paczki świątecznej wydawane są w Kuchni św. Brata Alberta oraz w Dziale Pomocy Bezdomnym MOPS w Nowej Hucie, os. Teatralne 24.