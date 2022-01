Jubileuszowa Wigilia dla Bezdomnych i Potrzebujących  

Jak wskazuje Jan Kościuszko, pomysłodawca akcji, dane statystyczne pokazują, że ponad 2 mln osób żyje w Polsce poniżej granicy skrajnego ubóstwa. - Nasze doświadczenia pokazują, że osób potrzebujących jest znacznie więcej. Podczas wigilii na krakowskim rynku spotykamy nie tylko osoby w kryzysie bezdomności, ale także ludzi ubogich, samotnych i często schorowanych. Dlatego co roku przygotowujemy ponad 50 tys. porcji wigilijnych potraw i wydajemy wszystkie - podkreśla.

Zauważa przy tym, że prawdziwym nieszczęściem jest niemożność zapewnienia sobie ciepłego posiłku, ale równie mocno boli samotność. - W zeszłym roku pandemia zmusiła nas do zorganizowania tego wydarzenia w formie samochodowego konwoju, ale w tym roku wracamy na krakowski rynek i będziemy bardzo dbać o bezpieczeństwo przybyłych - zapewnia J. Kościuszko.

Oprócz tradycyjnie rozdawanych ciepłych posiłków, w tym barszczu i pierogów, na przybyłych będą czekać również świąteczne paczki, w których znajdą się produkty spożywcze o przedłużonym terminie ważności. Wszyscy chętni będą mogli także skorzystać w polowym szpitalu z bezpłatnej opieki medycznej, w tym zaszczepić się przeciwko COVID-19.

- Lekarze i pracownicy medyczni będą wykonywali m.in. przesiewowe badania krwi, EKG czy USG brzucha. Pacjenci będą mogli przejść również kontrolę stomatologiczną oraz odbyć konsultację kardiologiczną, ortopedyczną i internistyczną. Nasze działania będą dostosowane do obecnych warunków epidemiologicznych, by wszyscy, którzy do nas przybędą, czuli się bezpiecznie - zapowiada dr hab. Bartłomiej Guzik, odpowiedzialny za pracę szpitala polowego, który stanie w najbliższą niedzielę na Rynku Głównym w Krakowie.

Organizatorem wigilii jest "Grupa Kościuszko M2B" oraz restauracje "Sławkowska 1" i "W Starej Kuchni", w których przygotowywane są świąteczne potrawy. Wydarzenie rozpocznie się o 11.00.

Jan Kościuszko to znany krakowski restaurator, twórca i założyciel sieci restauracji "Chłopskie Jadło", następnie sieci "Polskie Jadło". Jest pomysłodawcą i organizatorem mającej miejsce na krakowskim Rynku już od ponad dwudziestu lat Wigilii dla Potrzebujących. Za swoją działalność charytatywną został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.